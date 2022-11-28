https://ria.ru/20221128/depolitizatsiya-1834801305.html
Россия и Казахстан выступают за деполитизацию экономических организаций
Россия и Казахстан выступают за деполитизацию экономических организаций - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан выступают за деполитизацию экономических организаций
Россия и Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:11
2022-11-28T16:11
2022-11-28T16:11
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, экономика
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Экономика
Россия и Казахстан выступают за деполитизацию экономических организаций
Россия и Казахстан выступают за деполитизацию многосторонних экономических организаций