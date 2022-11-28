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Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги - РИА Новости, 28.11.2022
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Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги
Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги - РИА Новости, 28.11.2022
Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги
На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с "недружественными" валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T02:15
2022-11-28T14:11
экономика
общество
рэу имени г. в. плеханова
мери валишвили
деньги
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с "недружественными" валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По словам эксперта, при выборе акций стоит присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом, например ретейлерам. Кроме того, деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации, особенно с дисконтом, или в валютные активы дружественных государств."Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно", — считает эксперт.Валишвили добавила, что не следует переводить средства в "токсичные" евро и доллар в связи с возможным введением дополнительных комиссий и других трудностей."Прямой угрозы обвала "токсичных" валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов", — цитирует эксперта "Прайм".Вложения в криптовалюту также не рекомендуются, подчеркнула она.
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экономика, общество, рэу имени г. в. плеханова, мери валишвили, деньги
Экономика, Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Мери Валишвили, Деньги
02:15 28.11.2022 (обновлено: 14:11 28.11.2022)
 
Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

Финансист Валишвили предупредила о рисках вложения в доллары, евро и криптовалюту

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Деньги в кассовом аппарате. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с "недружественными" валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По словам эксперта, при выборе акций стоит присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом, например ретейлерам. Кроме того, деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации, особенно с дисконтом, или в валютные активы дружественных государств.
"Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно", — считает эксперт.
Валишвили добавила, что не следует переводить средства в "токсичные" евро и доллар в связи с возможным введением дополнительных комиссий и других трудностей.
"Прямой угрозы обвала "токсичных" валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов", — цитирует эксперта "Прайм".
Вложения в криптовалюту также не рекомендуются, подчеркнула она.
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