https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html

Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги - РИА Новости, 28.11.2022

Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с "недружественными" валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:15

2022-11-28T02:15

2022-11-28T14:11

экономика

общество

рэу имени г. в. плеханова

мери валишвили

деньги

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с "недружественными" валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По словам эксперта, при выборе акций стоит присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом, например ретейлерам. Кроме того, деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации, особенно с дисконтом, или в валютные активы дружественных государств."Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно", — считает эксперт.Валишвили добавила, что не следует переводить средства в "токсичные" евро и доллар в связи с возможным введением дополнительных комиссий и других трудностей."Прямой угрозы обвала "токсичных" валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов", — цитирует эксперта "Прайм".Вложения в криптовалюту также не рекомендуются, подчеркнула она.

https://ria.ru/20221127/dollar-1834515143.html

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экономика, общество, рэу имени г. в. плеханова, мери валишвили, деньги