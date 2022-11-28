https://ria.ru/20221128/delo-1834823546.html

В Белоруссии направили в суд дело против представителей центра "Весна"

В Белоруссии направили в суд дело против представителей центра "Весна" - РИА Новости, 28.11.2022

В Белоруссии направили в суд дело против представителей центра "Весна"

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против представителей не зарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна", включая... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:01

2022-11-28T17:01

2022-11-28T17:42

в мире

белоруссия

алесь беляцкий (александр беляцкий)

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евразийский экономический союз

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против представителей не зарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна", включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению представителей незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Беляцкого, Стефановича, Лабковича, Соловьева в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228 (контрабанда, совершенная организованной группой) и частью 2 статьи 342 (подготовка лиц к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении. По этим статьям обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.Согласно сообщению, "обвиняемые, действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года под условием использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования правозащитного центра "Весна", а также иных организаций обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги". "Затем с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литовской Республики наличных средств в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в общей сумме не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемые " умышленно осуществили подготовку граждан для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и материальное обеспечение таких акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени центра "Весна", незарегистрированного фонда BY_HELP, в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года".По данным генпрокуратуры, обвиняемые оплачивали штрафы за отдельных лиц, назначенные по административным делам, связанным с протестной деятельностью, или компенсировали выплату таких штрафов, оплачивали работу адвокатов по протестным уголовным делам."Изучение дела в Генеральной прокуратуре показало, что предварительное следствие по нему проведено полно, всесторонне и объективно", - говорится в сообщении.Ранее примененная мера в отношении Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича осталась прежней – заключение под стражу. Согласно сообщению, в отношении Дмитрия Соловьева проводится так называемое специальное производство, которое позволяет привлекать к ответственности обвиняемых, находящихся за пределами страны.В марте прошлого года правозащитный центр "Весна" заявил, что СК республики завел уголовное дело по факту его деятельности, оно возбуждено по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В связи с этим в правозащитном центре заявили, что он "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод". Ряд членов правозащитного центра находятся под стражей.*Организация признана в России иностранным агентом

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Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, алесь беляцкий (александр беляцкий), россия, евразийский экономический союз