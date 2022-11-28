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Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия - РИА Новости, 28.11.2022
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Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия - РИА Новости, 28.11.2022
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:50
2022-11-28T09:50
пермский краевой суд
пермский государственный университет
происшествия
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Возобновить судебное следствие со стадии дополнений", - объявил судья.К этому решению суд пришел из-за приобщения к делу ряда значимых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова (в ходе задержания он получил пулевые ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги).Сегодня в Пермском краевом суде должны были начаться прения сторон по делу о стрельбе, в ходе которых, в том числе, обвинение запросило бы меру наказания для Бекмансурова - максимально ему грозит пожизненное заключение.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.
https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html
https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html
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пермский краевой суд, пермский государственный университет, происшествия
Пермский краевой суд, Пермский государственный университет, Происшествия
09:50 28.11.2022
 
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия

Дело стрелявшего в пермском вузе Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Возобновить судебное следствие со стадии дополнений", - объявил судья.
Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:32
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить
К этому решению суд пришел из-за приобщения к делу ряда значимых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова (в ходе задержания он получил пулевые ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги).
Сегодня в Пермском краевом суде должны были начаться прения сторон по делу о стрельбе, в ходе которых, в том числе, обвинение запросило бы меру наказания для Бекмансурова - максимально ему грозит пожизненное заключение.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:10
Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале
 
Пермский краевой судПермский государственный университетПроисшествия
 
 
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