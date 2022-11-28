https://ria.ru/20221128/delo-1834674219.html

Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия

Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия - РИА Новости, 28.11.2022

Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия

Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:50

2022-11-28T09:50

2022-11-28T09:50

пермский краевой суд

пермский государственный университет

происшествия

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Возобновить судебное следствие со стадии дополнений", - объявил судья.К этому решению суд пришел из-за приобщения к делу ряда значимых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова (в ходе задержания он получил пулевые ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги).Сегодня в Пермском краевом суде должны были начаться прения сторон по делу о стрельбе, в ходе которых, в том числе, обвинение запросило бы меру наказания для Бекмансурова - максимально ему грозит пожизненное заключение.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермский краевой суд, пермский государственный университет, происшествия