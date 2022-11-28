https://ria.ru/20221128/delo-1834674219.html
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия - РИА Новости, 28.11.2022
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:50
2022-11-28T09:50
2022-11-28T09:50
пермский краевой суд
пермский государственный университет
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052562_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_1f7606fd8879ef0317b338ae2c06e4fd.jpg
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Возобновить судебное следствие со стадии дополнений", - объявил судья.К этому решению суд пришел из-за приобщения к делу ряда значимых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова (в ходе задержания он получил пулевые ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги).Сегодня в Пермском краевом суде должны были начаться прения сторон по делу о стрельбе, в ходе которых, в том числе, обвинение запросило бы меру наказания для Бекмансурова - максимально ему грозит пожизненное заключение.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.
https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html
https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052562_309:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_f0a7da31db3a469089a0b7641a098c0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский краевой суд, пермский государственный университет, происшествия
Пермский краевой суд, Пермский государственный университет, Происшествия
Дело Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
Дело стрелявшего в пермском вузе Бекмансурова вернули на стадию судебного следствия
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Разбирательство по делу массового убийцы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вернулось на стадию судебного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Возобновить судебное следствие со стадии дополнений", - объявил судья.
К этому решению суд пришел из-за приобщения к делу ряда значимых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности Бекмансурова (в ходе задержания он получил пулевые ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги).
Сегодня в Пермском краевом суде
должны были начаться прения сторон по делу о стрельбе, в ходе которых, в том числе, обвинение запросило бы меру наказания для Бекмансурова - максимально ему грозит пожизненное заключение.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.