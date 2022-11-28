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Суд признал законным сервисный сбор с клиентов Delivery Club - РИА Новости, 28.11.2022
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Суд признал законным сервисный сбор с клиентов Delivery Club
Суд признал законным сервисный сбор с клиентов Delivery Club - РИА Новости, 28.11.2022
Суд признал законным сервисный сбор с клиентов Delivery Club
Арбитражный суд Москвы признал незаконным штраф в 10 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club за... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:26
2022-11-28T16:26
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
delivery club
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконным штраф в 10 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора, следует из опубликованной резолютивной части решения суда."Признать незаконным и отменить постановление управления Роспотребнадзора по г. Москве по делу об административном правонарушении… и представление от 14 декабря 2021 года… об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения", - говорится в судебном акте. Причины такого решения станут известны после публикации полного текста решения.Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд ей каждый раз приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.При первом рассмотрении дела арбитражный суд Москвы в марте отклонил претензии компании к Роспотребнадзору. Он указал, что "взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана". Апелляционный суд в мае поддержал выводы первой инстанции. Но окружной суд затем отправил дело на новое рассмотрение.Суд округа отметил, что суды не исследовали положения Пользовательского соглашения, не установили, какие услуги оказывает заявитель как агрегатор и за счет чего формируется плата за оказание услуг.В Delivery Club ранее поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), delivery club, россия, происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Delivery Club, Россия, Происшествия
16:26 28.11.2022
 
Суд признал законным сервисный сбор с клиентов Delivery Club

Суд в Москве признал законным сервисный сбор, который Delivery Club взимает с клиентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКурьер службы Delivery Club протирает сумку
Курьер службы Delivery Club протирает сумку - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Курьер службы Delivery Club протирает сумку. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконным штраф в 10 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club за взимание с клиентов обязательного сервисного сбора, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
"Признать незаконным и отменить постановление управления Роспотребнадзора по г. Москве по делу об административном правонарушении… и представление от 14 декабря 2021 года… об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения", - говорится в судебном акте. Причины такого решения станут известны после публикации полного текста решения.
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Одна из клиенток сервиса пожаловалась в Роспотребнадзор на навязывание компанией дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться. Она представила чеки, свидетельствующие, что кроме оплаты стоимости заказанных блюд ей каждый раз приходилось оплачивать сервисный сбор в размере от 1 до 14 рублей.
Рассмотрев обращение, ведомство пришло к выводу, что Delivery Club нарушает нормы закона о защите прав потребителей, которые запрещают исполнителю без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Роспотребнадзор оштрафовал компанию и выдал представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Delivery Club оспорил акты надзорного ведомства в суде. Как пояснила компания, сервисный сбор по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности – агрегатора, аккумулирующего предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров партнерами Delivery Club, а также о доставке заказов.
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При первом рассмотрении дела арбитражный суд Москвы в марте отклонил претензии компании к Роспотребнадзору. Он указал, что "взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана". Апелляционный суд в мае поддержал выводы первой инстанции. Но окружной суд затем отправил дело на новое рассмотрение.
Суд округа отметил, что суды не исследовали положения Пользовательского соглашения, не установили, какие услуги оказывает заявитель как агрегатор и за счет чего формируется плата за оказание услуг.
В Delivery Club ранее поясняли, что "сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса". По мнению компании, "его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения".
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