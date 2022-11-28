https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834804506.html

Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов

Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов

Россия и Казахстан продолжат способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять связи в сферах культуры и искусства,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:15

2022-11-28T16:15

2022-11-28T16:15

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять связи в сферах культуры и искусства, образования и науки, туризма и спорта, говорится в декларации, подписанной лидерами двух стран."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, руководствуясь соответствующими положениями Договора о дружбе, ...будут последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.В декларации также говорится, что страны заинтересованы в качественном укреплении сотрудничества в области массовых коммуникаций, а также в совместных усилиях в сфере цифровой трансформации различных областей общественной жизни для повышения качества услуг, оказываемых гражданам."Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области образования, в том числе продолжат успешную практику открытия филиалов организаций высшего и послевузовского образования на территориях друг друга, ...будут поддерживать деятельность, направленную на развитие гуманитарных, научно-технических и культурных связей на паритетной основе, на базе двусторонних соглашений и договоров и в рамках национального законодательства", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев