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Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов
Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов
Россия и Казахстан продолжат способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять связи в сферах культуры и искусства,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:15
2022-11-28T16:15
в мире
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять связи в сферах культуры и искусства, образования и науки, туризма и спорта, говорится в декларации, подписанной лидерами двух стран."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, руководствуясь соответствующими положениями Договора о дружбе, ...будут последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.В декларации также говорится, что страны заинтересованы в качественном укреплении сотрудничества в области массовых коммуникаций, а также в совместных усилиях в сфере цифровой трансформации различных областей общественной жизни для повышения качества услуг, оказываемых гражданам."Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области образования, в том числе продолжат успешную практику открытия филиалов организаций высшего и послевузовского образования на территориях друг друга, ...будут поддерживать деятельность, направленную на развитие гуманитарных, научно-технических и культурных связей на паритетной основе, на базе двусторонних соглашений и договоров и в рамках национального законодательства", - отмечается в документе.
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в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
16:15 28.11.2022
 
Россия и Казахстан продолжат сохранять близость народов

Россия и Казахстан продолжат углублять связи в сферах культуры, образования и спорта

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять связи в сферах культуры и искусства, образования и науки, туризма и спорта, говорится в декларации, подписанной лидерами двух стран.
"Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, руководствуясь соответствующими положениями Договора о дружбе, ...будут последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В декларации также говорится, что страны заинтересованы в качественном укреплении сотрудничества в области массовых коммуникаций, а также в совместных усилиях в сфере цифровой трансформации различных областей общественной жизни для повышения качества услуг, оказываемых гражданам.
"Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать сотрудничество в области образования, в том числе продолжат успешную практику открытия филиалов организаций высшего и послевузовского образования на территориях друг друга, ...будут поддерживать деятельность, направленную на развитие гуманитарных, научно-технических и культурных связей на паритетной основе, на базе двусторонних соглашений и договоров и в рамках национального законодательства", - отмечается в документе.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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