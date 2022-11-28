16:00 28.11.2022 (обновлено: 16:02 28.11.2022)
Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств
Россия и Казахстан будут развивать равноправные союзнические отношения на основе доверия
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", - говорится в первом пункте декларации.