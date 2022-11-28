https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834797043.html

Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств

Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств

Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, сказано в тексте... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:00

2022-11-28T16:00

2022-11-28T16:02

россия

казахстан

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами."Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", - говорится в первом пункте декларации.

https://ria.ru/20221128/tokaev-1834752508.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, в мире