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Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств
Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств
Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, сказано в тексте... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:00
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами."Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", - говорится в первом пункте декларации.
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россия, казахстан, в мире
Россия, Казахстан, В мире
16:00 28.11.2022 (обновлено: 16:02 28.11.2022)
 
Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств

Россия и Казахстан будут развивать равноправные союзнические отношения на основе доверия

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", - говорится в первом пункте декларации.
Мы это высоко ценим. Путин о значимости визита президента Казахстана в РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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