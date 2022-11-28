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В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере - РИА Новости, 28.11.2022
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В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере
В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере - РИА Новости, 28.11.2022
В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере
Дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:04
2022-11-28T22:04
германия
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько боевых дней их бы хватило, сообщил журналистам представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт."Я прекрасно понимаю, что на последний вопрос мы не ответим. Не потому, что мы не можем, а потому что это тоже секретная информация", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, на какое количество боевых дней хватит боеприпасов в бундесвере."В каких подразделениях (бундесвера) наблюдается нехватка - об этом, возможно, скажет господин (представитель минобороны ФРГ Арно) Коллац. Я бы сказал, что это повсеместно", - уточнил представитель кабмина ФРГ.Коллац также добавил, что "по соображениям военной безопасности" представители минобороны ФРГ ничего не говорят о точных запасах боеприпасов.При этом он отметил, что его министерство находится в регулярных обсуждениях этого вопроса с промышленными предприятиями, также наблюдается увеличение направляемых средств на закупку боеприпасов. Так, по его словам, если в 2015 году на закупку боеприпасов было выделено 296 миллионов евро, то на 2023 год - бюджет только что принят - сумма на эти же цели составила 1,125 миллиарда евро. Кроме того, существуют закупки из специального фонда.
https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html
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германия
Германия
22:04 28.11.2022
 
В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере

В правительстве Германии сообщили о повсеместном дефиците боеприпасов в бундесвере

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько боевых дней их бы хватило, сообщил журналистам представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.
"Я прекрасно понимаю, что на последний вопрос мы не ответим. Не потому, что мы не можем, а потому что это тоже секретная информация", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, на какое количество боевых дней хватит боеприпасов в бундесвере.
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"В каких подразделениях (бундесвера) наблюдается нехватка - об этом, возможно, скажет господин (представитель минобороны ФРГ Арно) Коллац. Я бы сказал, что это повсеместно", - уточнил представитель кабмина ФРГ.
Коллац также добавил, что "по соображениям военной безопасности" представители минобороны ФРГ ничего не говорят о точных запасах боеприпасов.
При этом он отметил, что его министерство находится в регулярных обсуждениях этого вопроса с промышленными предприятиями, также наблюдается увеличение направляемых средств на закупку боеприпасов. Так, по его словам, если в 2015 году на закупку боеприпасов было выделено 296 миллионов евро, то на 2023 год - бюджет только что принят - сумма на эти же цели составила 1,125 миллиарда евро. Кроме того, существуют закупки из специального фонда.
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