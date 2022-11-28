https://ria.ru/20221128/defitsit-1834891292.html

В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере

В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере - РИА Новости, 28.11.2022

В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере

Дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:04

2022-11-28T22:04

2022-11-28T22:04

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько боевых дней их бы хватило, сообщил журналистам представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт."Я прекрасно понимаю, что на последний вопрос мы не ответим. Не потому, что мы не можем, а потому что это тоже секретная информация", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, на какое количество боевых дней хватит боеприпасов в бундесвере."В каких подразделениях (бундесвера) наблюдается нехватка - об этом, возможно, скажет господин (представитель минобороны ФРГ Арно) Коллац. Я бы сказал, что это повсеместно", - уточнил представитель кабмина ФРГ.Коллац также добавил, что "по соображениям военной безопасности" представители минобороны ФРГ ничего не говорят о точных запасах боеприпасов.При этом он отметил, что его министерство находится в регулярных обсуждениях этого вопроса с промышленными предприятиями, также наблюдается увеличение направляемых средств на закупку боеприпасов. Так, по его словам, если в 2015 году на закупку боеприпасов было выделено 296 миллионов евро, то на 2023 год - бюджет только что принят - сумма на эти же цели составила 1,125 миллиарда евро. Кроме того, существуют закупки из специального фонда.

https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html

https://ria.ru/20221028/ssha-1827663634.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия