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В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/defitsit-1834829067.html
В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов
В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов - РИА Новости, 28.11.2022
В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов
Бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:13
2022-11-28T17:13
специальная военная операция на украине
олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
германия
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник проведет совещание с министерствами и советниками, в перспективе федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета на пополнение запасов, сообщил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в ведомствах сообщили, что канцлер Германии в начале недели соберет "кризисный" совет по решению дефицита боеприпасов в немецкой армии, причиной которому стали, в частности, поставки на Украину и проблемы с бюджетом."Это скорее рутинная встреча на уровне чиновников", - прокомментировал эти сообщения Хебештрайт на брифинге правительства, однако не стал отрицать, что темой совещаний станет дефицит в бундесвере."Конечно же, по существу будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который нас занимает. Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета, чтобы пополнить запасы", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, бундесвер германии, нато
Специальная военная операция на Украине, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, Бундесвер Германии, НАТО
17:13 28.11.2022
 
В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов

Правительство ФРГ хочет потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник проведет совещание с министерствами и советниками, в перспективе федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета на пополнение запасов, сообщил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в ведомствах сообщили, что канцлер Германии в начале недели соберет "кризисный" совет по решению дефицита боеприпасов в немецкой армии, причиной которому стали, в частности, поставки на Украину и проблемы с бюджетом.
"Это скорее рутинная встреча на уровне чиновников", - прокомментировал эти сообщения Хебештрайт на брифинге правительства, однако не стал отрицать, что темой совещаний станет дефицит в бундесвере.
"Конечно же, по существу будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который нас занимает. Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета, чтобы пополнить запасы", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 14:45Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОлаф ШольцСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияГерманияБундесвер ГерманииНАТО
 
 
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