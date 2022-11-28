https://ria.ru/20221128/defitsit-1834829067.html

В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов

В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов - РИА Новости, 28.11.2022

В ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на покрытие дефицита боеприпасов

Бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:13

2022-11-28T17:13

2022-11-28T17:13

специальная военная операция на украине

олаф шольц

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

германия

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник проведет совещание с министерствами и советниками, в перспективе федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета на пополнение запасов, сообщил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в ведомствах сообщили, что канцлер Германии в начале недели соберет "кризисный" совет по решению дефицита боеприпасов в немецкой армии, причиной которому стали, в частности, поставки на Украину и проблемы с бюджетом."Это скорее рутинная встреча на уровне чиновников", - прокомментировал эти сообщения Хебештрайт на брифинге правительства, однако не стал отрицать, что темой совещаний станет дефицит в бундесвере."Конечно же, по существу будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который нас занимает. Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета, чтобы пополнить запасы", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221128/patriot-1834767950.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, бундесвер германии, нато