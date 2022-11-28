Рейтинг@Mail.ru
Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/chechnya-1834817697.html
Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни
Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни - РИА Новости, 28.11.2022
Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни
Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:46
2022-11-28T16:46
политика
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763189146_0:112:1210:793_1920x0_80_0_0_7519271cbfbd5e5ab8c688f5add08acc.jpg
ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев."От всей души поздравляю внучку Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова &lt;…&gt; начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! Ей вручена высшая награда ЧР – орден Кадырова! За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.Хадижат Кадыровой 22 года. Ранее орденом первого президента Чечни была награждена старшая дочь главы региона - 23-летняя Айшат Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики. В общей сложности у Рамзана Кадырова 14 детей, в том числе шесть дочерей. Ахмат-Хаджи Кадыров был главой администрации Чечни с 12 июня 2000 года, с октября 2003 года стал президентом Чечни. Погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года.
https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763189146_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6a61b0d84ff06762e83746d271a013c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
16:46 28.11.2022
 
Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил вторую дочь Хадижат орденом имени своего отца

© Фото : Мэрия ГрозногоХадижат Кадырова
Хадижат Кадырова - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Мэрия Грозного
Хадижат Кадырова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
"От всей души поздравляю внучку Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! Ей вручена высшая награда ЧР – орден Кадырова! За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Хадижат Кадыровой 22 года. Ранее орденом первого президента Чечни была награждена старшая дочь главы региона - 23-летняя Айшат Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики. В общей сложности у Рамзана Кадырова 14 детей, в том числе шесть дочерей. Ахмат-Хаджи Кадыров был главой администрации Чечни с 12 июня 2000 года, с октября 2003 года стал президентом Чечни. Погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года.
Медни Кадырова - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 15:54
Путин присвоил супруге Кадырова звание "Мать-героиня"
 
ПолитикаРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала