Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил вторую дочь Хадижат орденом имени своего отца
Хадижат Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
"От всей души поздравляю внучку Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! Ей вручена высшая награда ЧР – орден Кадырова! За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Хадижат Кадыровой 22 года. Ранее орденом первого президента Чечни была награждена старшая дочь главы региона - 23-летняя Айшат Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики. В общей сложности у Рамзана Кадырова 14 детей, в том числе шесть дочерей. Ахмат-Хаджи Кадыров был главой администрации Чечни с 12 июня 2000 года, с октября 2003 года стал президентом Чечни. Погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года.
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