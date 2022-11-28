https://ria.ru/20221128/chechnya-1834817697.html

Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни

Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни - РИА Новости, 28.11.2022

Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды Чечни

Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:46

2022-11-28T16:46

2022-11-28T16:46

политика

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев."От всей души поздравляю внучку Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! Ей вручена высшая награда ЧР – орден Кадырова! За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.Хадижат Кадыровой 22 года. Ранее орденом первого президента Чечни была награждена старшая дочь главы региона - 23-летняя Айшат Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики. В общей сложности у Рамзана Кадырова 14 детей, в том числе шесть дочерей. Ахмат-Хаджи Кадыров был главой администрации Чечни с 12 июня 2000 года, с октября 2003 года стал президентом Чечни. Погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года.

https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)