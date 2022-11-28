https://ria.ru/20221128/byudzhet-1834761187.html

Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета до 2025 года

Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета до 2025 года - РИА Новости, 28.11.2022

Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета до 2025 года

Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:24

2022-11-28T14:24

2022-11-28T14:52

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Совет Федерации рассмотрит документ на пленарном заседании в среду.Бюджет РФ утвержден на 2023 год по доходам в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), по расходам – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона, а расходы - 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году - 82,4%, в 2025 году - 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего - 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).Объем Фонда национального благосостояния на начало 2023 года составит 8 триллионов 987,4 миллиарда рублей (6% ВВП), начало 2024 года - 6 триллионов 252,9 миллиарда рублей (3,9% ВВП), начало 2025 года - 5 триллионов 947,2 миллиарда рублей (3,5% ВВП). При этом ожидается, что на конец 2025 года объем фонда увеличится до 6 триллионов 644,3 миллиарда рублей (3,9% ВВП).

https://ria.ru/20221121/byudzhet-1833112507.html

https://ria.ru/20221120/gosdolg-1832039511.html

https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, совет федерации рф, экономика, бюджет