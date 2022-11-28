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Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах - РИА Новости, 29.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221128/buryaty-1834872817.html
Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах
Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах - РИА Новости, 29.11.2022
Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах
Слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят представляют собой извращение истины, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-28T20:05
2022-11-29T00:31
религия
мария захарова
кавказ
россия
украина
совет федерации рф
франциск (хорхе марио бергольо)
алексей цыденов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят представляют собой извращение истины, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время заседания круглого стола в Совете Федерации.В понедельник папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурят и чеченцев."Это уже не русофобия — это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", — отметила дипломат.В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал такое заявление папы римского как минимум странным. По его словам, бурятские воины выступают примером лучших традиций российской армии, которая защищает мирных граждан, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221115/plennye-1831644350.html
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мария захарова, кавказ, россия, украина, совет федерации рф, франциск (хорхе марио бергольо), алексей цыденов
Религия, Мария Захарова, Кавказ, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Алексей Цыденов
20:05 28.11.2022 (обновлено: 00:31 29.11.2022)
 
Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах

Захарова назвала слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят извращением истины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят представляют собой извращение истины, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время заседания круглого стола в Совете Федерации.
В понедельник папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурят и чеченцев.
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"Это уже не русофобия — это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", — отметила дипломат.
В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал такое заявление папы римского как минимум странным. По его словам, бурятские воины выступают примером лучших традиций российской армии, которая защищает мирных граждан, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РелигияМария ЗахароваКавказРоссияУкраинаСовет Федерации РФФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Алексей Цыденов
 
 
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