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Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах

Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах - РИА Новости, 29.11.2022

Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах

Слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят представляют собой извращение истины, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-28T20:05

2022-11-28T20:05

2022-11-29T00:31

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят представляют собой извращение истины, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время заседания круглого стола в Совете Федерации.В понедельник папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурят и чеченцев."Это уже не русофобия — это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", — отметила дипломат.В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал такое заявление папы римского как минимум странным. По его словам, бурятские воины выступают примером лучших традиций российской армии, которая защищает мирных граждан, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221115/plennye-1831644350.html

https://ria.ru/20221118/minoborony-1832563604.html

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мария захарова, кавказ, россия, украина, совет федерации рф, франциск (хорхе марио бергольо), алексей цыденов