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В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/buryatiya-1834743863.html
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах - РИА Новости, 28.11.2022
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах
Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП)... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:37
2022-11-28T13:39
специальная военная операция на украине
общество
алексей цыденов
республика бурятия
россия
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах, заявил глава региона Алексей Цыденов.По его словам, после выписки из госпиталя они проходят в республике реабилитацию в Центре восточной медицины, также создаются дополнительные реабилитационные центры."Что касается работы, мы для себя приняли решение, что, когда такие ребята возвращаются, под них в школы будем вводить отдельные дополнительно ставки, где они будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна", - сказал Цыденов во время прямой линии."Поскольку ребята, как правило, не имеют соответствующего педагогического образования, то подготовку для них будем проводить бесплатно в нашем педколледже. Они будут походить подготовку, получать знания, разрешение на работу с детьми. И с учетом их боевого опыта и дополнительной подготовки будут работать в школе. Это позволит ребятам иметь стабильную работу", - пояснил глава республики.Он отметил, что в регионе разрабатывается отдельная программа по реабилитации военнослужащих, где будут предусмотрены медицинские, социальные и экономические аспекты.
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общество, алексей цыденов, республика бурятия, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, Россия
13:37 28.11.2022 (обновлено: 13:39 28.11.2022)
 
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах

В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах, заявил глава региона Алексей Цыденов.
По его словам, после выписки из госпиталя они проходят в республике реабилитацию в Центре восточной медицины, также создаются дополнительные реабилитационные центры.
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"Что касается работы, мы для себя приняли решение, что, когда такие ребята возвращаются, под них в школы будем вводить отдельные дополнительно ставки, где они будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна", - сказал Цыденов во время прямой линии.
"Поскольку ребята, как правило, не имеют соответствующего педагогического образования, то подготовку для них будем проводить бесплатно в нашем педколледже. Они будут походить подготовку, получать знания, разрешение на работу с детьми. И с учетом их боевого опыта и дополнительной подготовки будут работать в школе. Это позволит ребятам иметь стабильную работу", - пояснил глава республики.
Он отметил, что в регионе разрабатывается отдельная программа по реабилитации военнослужащих, где будут предусмотрены медицинские, социальные и экономические аспекты.
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