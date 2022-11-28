https://ria.ru/20221128/buryatiya-1834743863.html
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах - РИА Новости, 28.11.2022
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах
Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП)... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:37
2022-11-28T13:37
2022-11-28T13:39
специальная военная операция на украине
общество
алексей цыденов
республика бурятия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_25cd85f0c7a366727d144f1d49b54501.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах, заявил глава региона Алексей Цыденов.По его словам, после выписки из госпиталя они проходят в республике реабилитацию в Центре восточной медицины, также создаются дополнительные реабилитационные центры."Что касается работы, мы для себя приняли решение, что, когда такие ребята возвращаются, под них в школы будем вводить отдельные дополнительно ставки, где они будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна", - сказал Цыденов во время прямой линии."Поскольку ребята, как правило, не имеют соответствующего педагогического образования, то подготовку для них будем проводить бесплатно в нашем педколледже. Они будут походить подготовку, получать знания, разрешение на работу с детьми. И с учетом их боевого опыта и дополнительной подготовки будут работать в школе. Это позволит ребятам иметь стабильную работу", - пояснил глава республики.Он отметил, что в регионе разрабатывается отдельная программа по реабилитации военнослужащих, где будут предусмотрены медицинские, социальные и экономические аспекты.
https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html
https://ria.ru/20221109/dezertir-1830123810.html
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_94bc9319ad6add1d3852769ea212e692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей цыденов, республика бурятия, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, Россия
13:37 28.11.2022 (обновлено: 13:39 28.11.2022)
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах
В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать начальную военную подготовку
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах, заявил глава региона Алексей Цыденов.
По его словам, после выписки из госпиталя они проходят в республике реабилитацию в Центре восточной медицины, также создаются дополнительные реабилитационные центры.
"Что касается работы, мы для себя приняли решение, что, когда такие ребята возвращаются, под них в школы будем вводить отдельные дополнительно ставки, где они будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна", - сказал Цыденов во время прямой линии.
"Поскольку ребята, как правило, не имеют соответствующего педагогического образования, то подготовку для них будем проводить бесплатно в нашем педколледже. Они будут походить подготовку, получать знания, разрешение на работу с детьми. И с учетом их боевого опыта и дополнительной подготовки будут работать в школе. Это позволит ребятам иметь стабильную работу", - пояснил глава республики.
Он отметил, что в регионе разрабатывается отдельная программа по реабилитации военнослужащих, где будут предусмотрены медицинские, социальные и экономические аспекты.