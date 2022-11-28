https://ria.ru/20221128/buryatiya-1834743863.html

В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах

В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах - РИА Новости, 28.11.2022

В Бурятии раненные на спецоперации смогут преподавать НВП в школах

Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП)... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:37

2022-11-28T13:37

2022-11-28T13:39

специальная военная операция на украине

общество

алексей цыденов

республика бурятия

россия

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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Получившие в ходе спецоперации серьезные ранения бойцы из Бурятии смогут пройти бесплатное обучение, чтобы затем преподавать начальную военную подготовку (НВП) в школах, заявил глава региона Алексей Цыденов.По его словам, после выписки из госпиталя они проходят в республике реабилитацию в Центре восточной медицины, также создаются дополнительные реабилитационные центры."Что касается работы, мы для себя приняли решение, что, когда такие ребята возвращаются, под них в школы будем вводить отдельные дополнительно ставки, где они будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна", - сказал Цыденов во время прямой линии."Поскольку ребята, как правило, не имеют соответствующего педагогического образования, то подготовку для них будем проводить бесплатно в нашем педколледже. Они будут походить подготовку, получать знания, разрешение на работу с детьми. И с учетом их боевого опыта и дополнительной подготовки будут работать в школе. Это позволит ребятам иметь стабильную работу", - пояснил глава республики.Он отметил, что в регионе разрабатывается отдельная программа по реабилитации военнослужащих, где будут предусмотрены медицинские, социальные и экономические аспекты.

https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html

https://ria.ru/20221109/dezertir-1830123810.html

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общество, алексей цыденов, республика бурятия, россия