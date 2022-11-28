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В Москве задержали полицейского, организовавшего бордель в сауне - РИА Новости, 28.11.2022
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В Москве задержали полицейского, организовавшего бордель в сауне
В Москве задержали полицейского, организовавшего бордель в сауне - РИА Новости, 28.11.2022
В Москве задержали полицейского, организовавшего бордель в сауне
Силовики задержали майора полиции, организовавшего бордель в сауне на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:04
2022-11-28T14:26
происшествия
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россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Силовики задержали майора полиции, организовавшего бордель в сауне на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Согласно предварительным данным, майор полиции обвиняется в организации досуга с проститутками для посетителей сауны на юге столицы. Также выяснилось, что фигурант действовал в составе орггруппы и получал деньги за общее покровительство публичного дома, который "работал" с 2019 года."В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 241 УК РФ (Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до шести лет. Собеседник добавил, что в отделе полиции, где работал майор, уже идет служебная проверка.В столичной полиции подтвердили РИА Новости факт инцидента. "Предварительно установлено, что майор полиции, используя свое служебное положение, организовал в помещении сауны, расположенной на Булатниковской улице, занятия проституцией и осуществлял общее покровительство указанной деятельности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по "отрицательным мотивам" и наказан, а ряд его руководителей привлекут к "строгой дисциплинарной ответственности".
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:04 28.11.2022 (обновлено: 14:26 28.11.2022)
 
В Москве задержали полицейского, организовавшего бордель в сауне

В Москве задержали майора полиции, организовавшего бордель в сауне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Силовики задержали майора полиции, организовавшего бордель в сауне на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, майор полиции обвиняется в организации досуга с проститутками для посетителей сауны на юге столицы. Также выяснилось, что фигурант действовал в составе орггруппы и получал деньги за общее покровительство публичного дома, который "работал" с 2019 года.
"В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 241 УК РФ (Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до шести лет. Собеседник добавил, что в отделе полиции, где работал майор, уже идет служебная проверка.
В столичной полиции подтвердили РИА Новости факт инцидента. "Предварительно установлено, что майор полиции, используя свое служебное положение, организовал в помещении сауны, расположенной на Булатниковской улице, занятия проституцией и осуществлял общее покровительство указанной деятельности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по "отрицательным мотивам" и наказан, а ряд его руководителей привлекут к "строгой дисциплинарной ответственности".
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ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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