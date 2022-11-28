https://ria.ru/20221128/bmw-1834776870.html

В Петербурге будут судить студентку, въехавшую в пешеходов на BMW

В Петербурге будут судить студентку, въехавшую в пешеходов на BMW - РИА Новости, 28.11.2022

В Петербурге будут судить студентку, въехавшую в пешеходов на BMW

Завершено расследование уголовного дела студентки из Петербурга, задавившей одного пешехода и покалечившей еще троих, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:06

2022-11-28T15:06

2022-11-28T15:06

дтп

bmw x5

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела студентки из Петербурга, задавившей одного пешехода и покалечившей еще троих, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Судя по релизу, защита выдвигала версию о том, что ДТП произошло из-за поломки автомобиля BMW, однако экспертизы и показания потерпевших и свидетелей "полностью опровергли эту версию".Трагедия произошла 21 мая этого года в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, рядом с домом 49 на Волхонском шоссе в поселке Стрельна. Девушка на BMW съехала на обочину, один пешеход погиб, еще трое получили травмы. Подсудимая Алина Скребцова ожидает приговора под домашним арестом.Как выяснило следствие, обвиняемая "резко увеличила скорость" почти до 80 километров в час и при вхождении в поворот не справилась с управлением.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834765100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, bmw x5, происшествия, авто, санкт-петербург, россия