02:48 28.11.2022 (обновлено: 09:42 28.11.2022)
В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине
Минобороны Австрии: спустя несколько недель Украина погрузится в темноту без помощи Запада
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, заявил в интервью ZDF военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
"Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", — сказал он.
По словам военного, Киев оказался уязвимым к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российская армия уничтожила примерно треть украинской системы ПВО. А Запад при этом недооценил возможности Москвы, считает Райснер.
Полковник подчеркнул, что "сделать с этим что-либо" практически невозможно из-за больших размеров Украины и множества объектов, требующих защиты.
"Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <…> снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация", — признал Райснер.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.