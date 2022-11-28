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В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/blekaut-1834652589.html
В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине
В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине
Без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, заявил в интервью ZDF военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T02:48
2022-11-28T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
маркус райснер
украина
киев
москва
вооруженные силы рф
австрия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, заявил в интервью ZDF военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.По словам военного, Киев оказался уязвимым к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российская армия уничтожила примерно треть украинской системы ПВО. А Запад при этом недооценил возможности Москвы, считает Райснер.Полковник подчеркнул, что "сделать с этим что-либо" практически невозможно из-за больших размеров Украины и множества объектов, требующих защиты."Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия &lt;…&gt; снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация", — признал Райснер.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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в мире, маркус райснер, украина, киев, москва, вооруженные силы рф, австрия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Маркус Райснер, Украина, Киев, Москва, Вооруженные силы РФ, Австрия, Россия
02:48 28.11.2022 (обновлено: 09:42 28.11.2022)
 
В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине

Минобороны Австрии: спустя несколько недель Украина погрузится в темноту без помощи Запада

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, заявил в интервью ZDF военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

"Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", — сказал он.

По словам военного, Киев оказался уязвимым к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российская армия уничтожила примерно треть украинской системы ПВО. А Запад при этом недооценил возможности Москвы, считает Райснер.
Полковник подчеркнул, что "сделать с этим что-либо" практически невозможно из-за больших размеров Украины и множества объектов, требующих защиты.
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"Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <…> снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация", — признал Райснер.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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