https://ria.ru/20221128/blekaut-1834652589.html

В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине

В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине - РИА Новости, 28.11.2022

В Минобороны Австрии назвали сроки тотального блэкаута на Украине

Без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, заявил в интервью ZDF военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:48

2022-11-28T02:48

2022-11-28T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

маркус райснер

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вооруженные силы рф

австрия

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, заявил в интервью ZDF военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.По словам военного, Киев оказался уязвимым к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российская армия уничтожила примерно треть украинской системы ПВО. А Запад при этом недооценил возможности Москвы, считает Райснер.Полковник подчеркнул, что "сделать с этим что-либо" практически невозможно из-за больших размеров Украины и множества объектов, требующих защиты."Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <…> снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация", — признал Райснер.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.

https://ria.ru/20221127/kiev-1834524423.html

https://ria.ru/20221127/arakhamiya-1834518855.html

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