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Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие
Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие
Москва и Астана выступают за укрепление Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биооружия и его уничтожении. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:22
2022-11-28T16:22
владимир путин
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за укрепление Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биооружия и его уничтожении.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Отмечая важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности, Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло­гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности)", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности.
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владимир путин, россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, политика
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Политика
16:22 28.11.2022
 
Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие

Россия и Казахстан выступили за укрепление Конвенции о запрете разработки биооружия

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за укрепление Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биооружия и его уничтожении.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Отмечая важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности, Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло­гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности)", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 01:07
Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
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