https://ria.ru/20221128/biooruzhie-1834807863.html

Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие

Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие

Москва и Астана выступают за укрепление Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биооружия и его уничтожении. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:22

2022-11-28T16:22

2022-11-28T16:22

владимир путин

россия

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

политика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за укрепление Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биооружия и его уничтожении.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Отмечая важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности, Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло­гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности)", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, политика