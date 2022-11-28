Россия и Казахстан выступили за укрепление конвенции, запрещающей биооружие
Россия и Казахстан выступили за укрепление Конвенции о запрете разработки биооружия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за укрепление Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биооружия и его уничтожении.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Отмечая важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности, Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности)", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать двустороннее сотрудничество в области биологической безопасности.
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