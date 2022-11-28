Рейтинг@Mail.ru
Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20221128/bikin-1834656472.html
Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года
Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года - РИА Новости, 28.11.2022
Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года
Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края полностью обновить запланировано к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T05:55
2022-11-28T05:55
хабаровский край
общество
жкх
михаил дегтярев
бикин
хабаровский край
бикинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_282a71b6643249c465d52bcfc5dd2560.jpg
ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края полностью обновить запланировано к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев."Общеизвестно, что главная коммунальная проблема Бикина – отсутствие системы водоочистки. А сети здесь проложены более полувека назад. Насосы на водозаборе выходят из строя постоянно. А значит нереально поддерживать нормальное давление в сетях... Поменять всю систему водоснабжения планируем к концу 2024 года", - написал Дегтярев.Глава региона напомнил, что на объекте начата реконструкция по нацпроекту "Чистая вода". Ее стоимость - более 1,7 миллиарда рублей, уточнил он.По словам губернатора, уже сейчас для стабилизации давления в сети закупили глубинные насосы. Первый был установлен в сентябре."Сегодня в Бикине идет прокладка трубопровода методом горизонтального бурения. Запланирована реконструкция 35 километров сетей водоснабжения и строительство станции водоподготовки. Установим самые современные системы забора и очистки. Это минимум на 50 лет обеспечит город чистой водой", - заключил Дегтярев.Осенью прошлого года губернатор посещал Бикин с рабочей поездкой, осмотрел старый объект, оценил масштаб предстоящих работ, ознакомился с проектом новой системы водоснабжения. Он отметил, что "взят курс на полное обновление изношенных коммунальных систем". Дегтярев сообщал, что было потрачено несколько десятков миллионов рублей из краевого бюджета на подготовку проекта.По данным краевого правительства, водозаборные сооружения Бикина - это шесть эксплуатационных и одна резервная подрусловые водозаборные скважины. Оборудование водоподготовки на системе централизованного водоснабжения отсутствует, подаваемая в распределительную сеть вода не проходит отчистку. Вода в сеть подается насосами скважин, что приводит к перерасходу электроэнергии и нарушению гидравлического режима в сети. Износ сетей и сооружений водоснабжения оценивается в 90%.Предусмотрено строительство станции водоподготовки, станции второго подъема, резервуаров чистой воды, строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью более 30 километров.Бикин - административный центр Бикинского района Хабаровского края. Самый южный город региона. Расположен около границы с Китаем, на Уссурийской низменности, на правом берегу реки Бикин (приток Уссури), в 215 километрах к югу от Хабаровска. Бикин - железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. В населенном пункте проживает более 16 тысяч человек.
https://ria.ru/20221124/zoloto-1833888422.html
https://ria.ru/20221122/merch-1833257149.html
https://ria.ru/20221114/zhile-1831255005.html
бикин
хабаровский край
бикинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_aa5176714084a7f506190d87c371e8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, михаил дегтярев, бикин, хабаровский край, бикинский район
Хабаровский край, Общество, ЖКХ, Михаил Дегтярев, Бикин, Хабаровский край, Бикинский район
05:55 28.11.2022
 
Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года

Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края планируют заменить к концу 2024 года

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края полностью обновить запланировано к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
"Общеизвестно, что главная коммунальная проблема Бикина – отсутствие системы водоочистки. А сети здесь проложены более полувека назад. Насосы на водозаборе выходят из строя постоянно. А значит нереально поддерживать нормальное давление в сетях... Поменять всю систему водоснабжения планируем к концу 2024 года", - написал Дегтярев.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 12:08Хабаровский край
"Полюс" вернет золоторудное месторождение в Хабаровском крае в освоение
Глава региона напомнил, что на объекте начата реконструкция по нацпроекту "Чистая вода". Ее стоимость - более 1,7 миллиарда рублей, уточнил он.
По словам губернатора, уже сейчас для стабилизации давления в сети закупили глубинные насосы. Первый был установлен в сентябре.
"Сегодня в Бикине идет прокладка трубопровода методом горизонтального бурения. Запланирована реконструкция 35 километров сетей водоснабжения и строительство станции водоподготовки. Установим самые современные системы забора и очистки. Это минимум на 50 лет обеспечит город чистой водой", - заключил Дегтярев.
Осенью прошлого года губернатор посещал Бикин с рабочей поездкой, осмотрел старый объект, оценил масштаб предстоящих работ, ознакомился с проектом новой системы водоснабжения. Он отметил, что "взят курс на полное обновление изношенных коммунальных систем". Дегтярев сообщал, что было потрачено несколько десятков миллионов рублей из краевого бюджета на подготовку проекта.
Встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителями трех профессиональных команд региона – СКА-Хабаровск, Амур и СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 09:33Хабаровский край
В Хабаровске запустят единую стратегию мерча спортклубов с января 2023 года
По данным краевого правительства, водозаборные сооружения Бикина - это шесть эксплуатационных и одна резервная подрусловые водозаборные скважины. Оборудование водоподготовки на системе централизованного водоснабжения отсутствует, подаваемая в распределительную сеть вода не проходит отчистку. Вода в сеть подается насосами скважин, что приводит к перерасходу электроэнергии и нарушению гидравлического режима в сети. Износ сетей и сооружений водоснабжения оценивается в 90%.
Предусмотрено строительство станции водоподготовки, станции второго подъема, резервуаров чистой воды, строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью более 30 километров.
Бикин - административный центр Бикинского района Хабаровского края. Самый южный город региона. Расположен около границы с Китаем, на Уссурийской низменности, на правом берегу реки Бикин (приток Уссури), в 215 километрах к югу от Хабаровска. Бикин - железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. В населенном пункте проживает более 16 тысяч человек.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 06:53Хабаровский край
Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае
 
Хабаровский крайОбществоЖКХМихаил ДегтяревБикинХабаровский крайБикинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала