https://ria.ru/20221128/bikin-1834656472.html

Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года

Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года - РИА Новости, 28.11.2022

Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края заменят к концу 2024 года

Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края полностью обновить запланировано к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T05:55

2022-11-28T05:55

2022-11-28T05:55

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ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края полностью обновить запланировано к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев."Общеизвестно, что главная коммунальная проблема Бикина – отсутствие системы водоочистки. А сети здесь проложены более полувека назад. Насосы на водозаборе выходят из строя постоянно. А значит нереально поддерживать нормальное давление в сетях... Поменять всю систему водоснабжения планируем к концу 2024 года", - написал Дегтярев.Глава региона напомнил, что на объекте начата реконструкция по нацпроекту "Чистая вода". Ее стоимость - более 1,7 миллиарда рублей, уточнил он.По словам губернатора, уже сейчас для стабилизации давления в сети закупили глубинные насосы. Первый был установлен в сентябре."Сегодня в Бикине идет прокладка трубопровода методом горизонтального бурения. Запланирована реконструкция 35 километров сетей водоснабжения и строительство станции водоподготовки. Установим самые современные системы забора и очистки. Это минимум на 50 лет обеспечит город чистой водой", - заключил Дегтярев.Осенью прошлого года губернатор посещал Бикин с рабочей поездкой, осмотрел старый объект, оценил масштаб предстоящих работ, ознакомился с проектом новой системы водоснабжения. Он отметил, что "взят курс на полное обновление изношенных коммунальных систем". Дегтярев сообщал, что было потрачено несколько десятков миллионов рублей из краевого бюджета на подготовку проекта.По данным краевого правительства, водозаборные сооружения Бикина - это шесть эксплуатационных и одна резервная подрусловые водозаборные скважины. Оборудование водоподготовки на системе централизованного водоснабжения отсутствует, подаваемая в распределительную сеть вода не проходит отчистку. Вода в сеть подается насосами скважин, что приводит к перерасходу электроэнергии и нарушению гидравлического режима в сети. Износ сетей и сооружений водоснабжения оценивается в 90%.Предусмотрено строительство станции водоподготовки, станции второго подъема, резервуаров чистой воды, строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью более 30 километров.Бикин - административный центр Бикинского района Хабаровского края. Самый южный город региона. Расположен около границы с Китаем, на Уссурийской низменности, на правом берегу реки Бикин (приток Уссури), в 215 километрах к югу от Хабаровска. Бикин - железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. В населенном пункте проживает более 16 тысяч человек.

https://ria.ru/20221124/zoloto-1833888422.html

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