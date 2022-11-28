https://ria.ru/20221128/belgiya-1834741124.html

Бельгийские полицейские вышли на демонстрацию после убийства офицера

Бельгийские полицейские вышли на демонстрацию после убийства офицера - РИА Новости, 28.11.2022

Бельгийские полицейские вышли на демонстрацию после убийства офицера

Сотни сотрудников полиции вышли на акцию протеста в Брюсселе, чтобы потребовать более жесткой реакции властей на насилие по отношению к своим коллегам, передает РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:29

2022-11-28T13:29

2022-11-28T15:14

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сотни сотрудников полиции вышли на акцию протеста в Брюсселе, чтобы потребовать более жесткой реакции властей на насилие по отношению к своим коллегам, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга надели гражданскую одежду, в руках у них были плакаты с символикой профсоюзов. Безопасность обеспечивали десятки полицейских в форме.Акция началась у Северного вокзала бельгийской столицы недалеко от места инцидента, жертвой которого стал 29-летний полицейский.Десятого ноября мужчина напал с ножом на патруль в Брюсселе, ранив двух полицейских. Один из них позже скончался от полученных ранений.Как выяснилось, нападавший 32-летний бельгиец был известен полиции как "склонный к насилию экстремист". В день убийства он заходил в участок и угрожал нападением. Мужчину не стали задерживать, вместо этого направили на психиатрическую экспертизу.Сегодня профсоюз сотрудников полиции Бельгии призвал правительство к "нулевой толерантности" по отношению к насилию против представителей власти .Профсоюз также призвал власти пересмотреть вознаграждения для сотрудников полиции и социальные льготы. "Это правительство обещало сделать профессию полицейского более привлекательной. Но пока происходит обратное", — говорится в документе.Примечательно, что СМИ, а также политики и активисты, обвиняли бельгийскую полицию в слишком жестком отношении к гражданам, особенно к молодежи, участвующей в акциях протеста.

https://ria.ru/20220915/bryussel-1816641535.html

https://ria.ru/20220828/belgiya-1812547737.html

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Митинг в Бельгии за "нулевую терпимость" к насилию против полиции Митинг в Бельгии за "нулевую терпимость" к насилию против полиции 2022-11-28T13:29 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

в мире, бельгия, брюссель