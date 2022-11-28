https://ria.ru/20221128/avtomobili-1834750166.html

Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей

Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей

Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, приводит агентство Fars слова главы Иранской ассоциации... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:55

2022-11-28T13:55

2022-11-28T22:17

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, приводит агентство Fars слова главы Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеша."Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов", – говорится в публикации.В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Выпускаются также перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. В 2021 году в Иране был выпущен компактный седан Tara, перелицованный с модели Peugeot 301. На данный момент компания готовится запустить новую модель Rira, построенную по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee.

https://ria.ru/20221125/iran-1834110056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, иран, россия, в мире