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Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей
Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, приводит агентство Fars слова главы Иранской ассоциации... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:55
2022-11-28T22:17
экономика
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иран
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, приводит агентство Fars слова главы Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеша."Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов", – говорится в публикации.В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Выпускаются также перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. В 2021 году в Иране был выпущен компактный седан Tara, перелицованный с модели Peugeot 301. На данный момент компания готовится запустить новую модель Rira, построенную по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee.
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экономика, авто, иран, россия, в мире
Экономика, Авто, Иран, Россия, В мире
13:55 28.11.2022 (обновлено: 22:17 28.11.2022)
 
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей

Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 миллионов долларов

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, приводит агентство Fars слова главы Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеша.
"Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов", – говорится в публикации.
В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Выпускаются также перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. В 2021 году в Иране был выпущен компактный седан Tara, перелицованный с модели Peugeot 301. На данный момент компания готовится запустить новую модель Rira, построенную по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee.
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