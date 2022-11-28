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На острове Русском из-за гололеда застрял автобус с пассажирами - РИА Новости, 28.11.2022
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На острове Русском из-за гололеда застрял автобус с пассажирами
На острове Русском из-за гололеда застрял автобус с пассажирами - РИА Новости, 28.11.2022
На острове Русском из-за гололеда застрял автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами из-за сильного гололеда застрял в районе поселков на острове Русском во Владивостоке, на месте работает техника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:19
2022-11-28T17:19
происшествия
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами из-за сильного гололеда застрял в районе поселков на острове Русском во Владивостоке, на месте работает техника, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. Во Владивостоке в районе полудня начался слабый снег, к вечеру он перешел в дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная корка. Пользователи соцсетей публикуют фото обледеневших машин, деревьев и тротуаров. Местные жители сообщили в мессенджере, что автобус на острове Русском "намертво" застрял из-за гололеда, внутри около 10 пассажиров. Сейчас во Владивостоке 3 градуса мороза."Сложности возникли с проездом у 2 автобусов. Специалисты на местах технику контролируют, 15 единиц задействовано в уборке и обработке реагентами. Один автобус ушел по линии. Второму вручную и с помощью спецтехники просыпают маршрут пескосоляной смесью, чтобы он продолжил движение. Все живы, здоровы, все под контролем. В автобусе 9 человек, с ними постоянная связь, с людьми все в порядке", - сказал собеседник.По его словам, привлекается дополнительная техника, чтобы автобус продолжил движение по маршруту.Чуть позже в мэрии агентству уточнили, что автобус потихоньку начал двигаться, дорогу перед ним посыпают.Ранее муниципальные власти ввели запрет на въезд большегрузов в город. Мэрия объявила свободное посещение школ и детских садов для учеников из-за непогоды на понедельник, это распоряжение распространяется и на вторник. Руководителям предприятий и организаций в понедельник порекомендовали сократить рабочий день.
https://ria.ru/20221121/trolleybusy-1833076887.html
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происшествия, владивосток, русский (остров)
Происшествия, Владивосток, Русский (остров)
17:19 28.11.2022
 
На острове Русском из-за гололеда застрял автобус с пассажирами

На острове Русском во Владивостоке из-за сильного гололеда застрял автобус с пассажирами

© Фото очевидцаГололед во Владивостоке
Гололед во Владивостоке
© Фото очевидца
Гололед во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами из-за сильного гололеда застрял в районе поселков на острове Русском во Владивостоке, на месте работает техника, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. Во Владивостоке в районе полудня начался слабый снег, к вечеру он перешел в дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная корка. Пользователи соцсетей публикуют фото обледеневших машин, деревьев и тротуаров. Местные жители сообщили в мессенджере, что автобус на острове Русском "намертво" застрял из-за гололеда, внутри около 10 пассажиров. Сейчас во Владивостоке 3 градуса мороза.
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"Сложности возникли с проездом у 2 автобусов. Специалисты на местах технику контролируют, 15 единиц задействовано в уборке и обработке реагентами. Один автобус ушел по линии. Второму вручную и с помощью спецтехники просыпают маршрут пескосоляной смесью, чтобы он продолжил движение. Все живы, здоровы, все под контролем. В автобусе 9 человек, с ними постоянная связь, с людьми все в порядке", - сказал собеседник.
По его словам, привлекается дополнительная техника, чтобы автобус продолжил движение по маршруту.
Чуть позже в мэрии агентству уточнили, что автобус потихоньку начал двигаться, дорогу перед ним посыпают.
Ранее муниципальные власти ввели запрет на въезд большегрузов в город. Мэрия объявила свободное посещение школ и детских садов для учеников из-за непогоды на понедельник, это распоряжение распространяется и на вторник. Руководителям предприятий и организаций в понедельник порекомендовали сократить рабочий день.
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