https://ria.ru/20221128/avariya-1834808689.html

В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления

В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления - РИА Новости, 28.11.2022

В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления

Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за аварийного отключения отопления в домах города Петровск-Забайкальский, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:24

2022-11-28T16:24

2022-11-28T16:24

происшествия

жкх

петровск-забайкальский

забайкальский край

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ЧИТА, 28 ноя - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за аварийного отключения отопления в домах города Петровск-Забайкальский, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация об отключении отопления в 124 домах города из-за аварии на ТЭЦ."Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура организовала проверку по поступившим из органов местного самоуправления сведениям об аварии на сетях теплоснабжения города Петровск-Забайкальский, в результате которых приостановлена работа центральной котельной", - говорится в сообщении.По предварительной информации, авария вызвана гидравлическим ударом в трубах теплоснабжения. На месте работают коммунальные службы.Во время проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства."По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение, с дальнейшим привлечением виновных к ответственности и защите прав граждан", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221128/chs-1834665739.html

https://ria.ru/20221127/abakan-1834606965.html

петровск-забайкальский

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происшествия, жкх, петровск-забайкальский, забайкальский край