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В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления - РИА Новости, 28.11.2022
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В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления
В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления - РИА Новости, 28.11.2022
В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления
Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за аварийного отключения отопления в домах города Петровск-Забайкальский, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:24
2022-11-28T16:24
происшествия
жкх
петровск-забайкальский
забайкальский край
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ЧИТА, 28 ноя - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за аварийного отключения отопления в домах города Петровск-Забайкальский, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация об отключении отопления в 124 домах города из-за аварии на ТЭЦ."Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура организовала проверку по поступившим из органов местного самоуправления сведениям об аварии на сетях теплоснабжения города Петровск-Забайкальский, в результате которых приостановлена работа центральной котельной", - говорится в сообщении.По предварительной информации, авария вызвана гидравлическим ударом в трубах теплоснабжения. На месте работают коммунальные службы.Во время проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства."По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение, с дальнейшим привлечением виновных к ответственности и защите прав граждан", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221128/chs-1834665739.html
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происшествия, жкх, петровск-забайкальский, забайкальский край
Происшествия, ЖКХ, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
16:24 28.11.2022
 
В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за отключения отопления

В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения отопления в домах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЗабайкальский край
Забайкальский край - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 28 ноя - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за аварийного отключения отопления в домах города Петровск-Забайкальский, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в местных СМИ появилась информация об отключении отопления в 124 домах города из-за аварии на ТЭЦ.
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"Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура организовала проверку по поступившим из органов местного самоуправления сведениям об аварии на сетях теплоснабжения города Петровск-Забайкальский, в результате которых приостановлена работа центральной котельной", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, авария вызвана гидравлическим ударом в трубах теплоснабжения. На месте работают коммунальные службы.
Во время проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение, с дальнейшим привлечением виновных к ответственности и защите прав граждан", - добавили в пресс-службе.
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