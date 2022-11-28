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В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 28.11.2022
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В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 28.11.2022
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:42
2022-11-28T14:50
экономика
елабуга
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель.Доля отечественных компонентов достигла 70 процентов — это основные узлы автомобиля, силовая установка, коробка передач, электроника, декоративные детали.Полноприводный внедорожник оснащают двигателем мощностью 598 лошадиных сил, а также силовой электроустановкой.Покупатели смогут выбрать для окраски кузова один из девяти цветов, также предусмотрены семь вариантов интерьера. Кроме того, планируется выпуск бронированной версии.Ожидается, что коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена составит 33,7 миллиона рублей.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого уже представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
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елабуга
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экономика, елабуга, республика татарстан (татарстан), оаэ, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан), ОАЭ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
07:42 28.11.2022 (обновлено: 14:50 28.11.2022)
 
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant

Началось серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant

© РИА НовостиAurus Komendant на заводе в Елабуге
Aurus Komendant на заводе в Елабуге
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель.

"Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями", — отмечается в релизе.

Доля отечественных компонентов достигла 70 процентов — это основные узлы автомобиля, силовая установка, коробка передач, электроника, декоративные детали.
Полноприводный внедорожник оснащают двигателем мощностью 598 лошадиных сил, а также силовой электроустановкой.
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Покупатели смогут выбрать для окраски кузова один из девяти цветов, также предусмотрены семь вариантов интерьера. Кроме того, планируется выпуск бронированной версии.
Ожидается, что коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена составит 33,7 миллиона рублей.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого уже представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
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ЭкономикаЕлабугаРеспублика Татарстан (Татарстан)ОАЭНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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