https://ria.ru/20221128/aurus-1834660169.html
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 28.11.2022
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:42
2022-11-28T07:42
2022-11-28T14:50
экономика
елабуга
республика татарстан (татарстан)
оаэ
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель.Доля отечественных компонентов достигла 70 процентов — это основные узлы автомобиля, силовая установка, коробка передач, электроника, декоративные детали.Полноприводный внедорожник оснащают двигателем мощностью 598 лошадиных сил, а также силовой электроустановкой.Покупатели смогут выбрать для окраски кузова один из девяти цветов, также предусмотрены семь вариантов интерьера. Кроме того, планируется выпуск бронированной версии.Ожидается, что коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена составит 33,7 миллиона рублей.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого уже представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
https://ria.ru/20221009/aurus-1822601396.html
https://ria.ru/20221122/avtotor-1833241423.html
елабуга
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, елабуга, республика татарстан (татарстан), оаэ, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан), ОАЭ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
07:42 28.11.2022 (обновлено: 14:50 28.11.2022)
В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
Началось серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель.
"Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями", — отмечается в релизе.
Доля отечественных компонентов достигла 70 процентов — это основные узлы автомобиля, силовая установка, коробка передач, электроника, декоративные детали.
Полноприводный внедорожник оснащают двигателем мощностью 598 лошадиных сил, а также силовой электроустановкой.
Покупатели смогут выбрать для окраски кузова один из девяти цветов, также предусмотрены семь вариантов интерьера. Кроме того, планируется выпуск бронированной версии.
Ожидается, что коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена составит 33,7 миллиона рублей.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого уже представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ
" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ
.