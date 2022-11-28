https://ria.ru/20221128/aurus-1834660169.html

В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant

В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 28.11.2022

В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant

На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T07:42

2022-11-28T07:42

2022-11-28T14:50

экономика

елабуга

республика татарстан (татарстан)

оаэ

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На заводе в Елабуге, Татарстан, началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщила компания-автопроизводитель.Доля отечественных компонентов достигла 70 процентов — это основные узлы автомобиля, силовая установка, коробка передач, электроника, декоративные детали.Полноприводный внедорожник оснащают двигателем мощностью 598 лошадиных сил, а также силовой электроустановкой.Покупатели смогут выбрать для окраски кузова один из девяти цветов, также предусмотрены семь вариантов интерьера. Кроме того, планируется выпуск бронированной версии.Ожидается, что коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена составит 33,7 миллиона рублей.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого уже представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.

https://ria.ru/20221009/aurus-1822601396.html

https://ria.ru/20221122/avtotor-1833241423.html

елабуга

республика татарстан (татарстан)

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экономика, елабуга, республика татарстан (татарстан), оаэ, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"