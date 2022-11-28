https://ria.ru/20221128/ates-1834679817.html

Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС

Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС - РИА Новости, 28.11.2022

Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС

Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в Сан-Франциско в соответствии с законами и нормами США, заявила РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:18

2022-11-28T10:18

2022-11-28T11:01

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в Сан-Франциско в соответствии с законами и нормами США, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.Отвечая на вопрос, означает ли это, что российские официальные лица, против которых США ввели индивидуальные санкции не смогут принять участие в мероприятиях в рамках АТЭС Руд подчеркнула, что США "стремятся к участию всех делегаций в (мероприятиях – ред.) АТЭС в 2023 году".В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. В конце февраля после начала Россией специальной военной операции на Украине США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. В сентябре США расширили санкционный список, добавив в него премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину и ряд других российских официальных лиц.В Москве также ранее не раз говорили о том, что США злоупотребляют своим положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН и регулярно отказывают или задерживают в выдаче виз российских дипломатам, которые едут в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html

https://ria.ru/20221119/sammit-1832719900.html

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россия

сан-франциско

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, атэс, саммит атэс , сан-франциско