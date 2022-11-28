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Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС - РИА Новости, 28.11.2022
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Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС
Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС - РИА Новости, 28.11.2022
Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС
Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в Сан-Франциско в соответствии с законами и нормами США, заявила РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:18
2022-11-28T11:01
сша
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в мире
атэс
саммит атэс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в Сан-Франциско в соответствии с законами и нормами США, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.Отвечая на вопрос, означает ли это, что российские официальные лица, против которых США ввели индивидуальные санкции не смогут принять участие в мероприятиях в рамках АТЭС Руд подчеркнула, что США "стремятся к участию всех делегаций в (мероприятиях – ред.) АТЭС в 2023 году".В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. В конце февраля после начала Россией специальной военной операции на Украине США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. В сентябре США расширили санкционный список, добавив в него премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину и ряд других российских официальных лиц.В Москве также ранее не раз говорили о том, что США злоупотребляют своим положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН и регулярно отказывают или задерживают в выдаче виз российских дипломатам, которые едут в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд &gt;&gt;
https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html
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сша, россия, в мире, атэс, саммит атэс , сан-франциско
США, Россия, В мире, АТЭС, Саммит АТЭС , Сан-Франциско
10:18 28.11.2022 (обновлено: 11:01 28.11.2022)
 
Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС

Поверенная в Москве Руд: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в Сан-Франциско в соответствии с законами и нормами США, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
"АТЭС является основным механизмом, имеющимся у США для стимулирования экономического роста и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы стремимся к тому, чтобы углубить и расширить связи с нашими азиатско-тихоокеанскими партнерами. Мы также стремимся к взаимодействию с нашими партнерами по АТЭС при выработке планов организации на 2023 год и намереваемся работать с ними, чтобы обеспечить полное участие всех делегаций в 2023 году в соответствии с законами и нормами США", - сказала Руд.
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Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат
Отвечая на вопрос, означает ли это, что российские официальные лица, против которых США ввели индивидуальные санкции не смогут принять участие в мероприятиях в рамках АТЭС Руд подчеркнула, что США "стремятся к участию всех делегаций в (мероприятиях – ред.) АТЭС в 2023 году".
В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. В конце февраля после начала Россией специальной военной операции на Украине США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. В сентябре США расширили санкционный список, добавив в него премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину и ряд других российских официальных лиц.
В Москве также ранее не раз говорили о том, что США злоупотребляют своим положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН и регулярно отказывают или задерживают в выдаче виз российских дипломатам, которые едут в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН.
Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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