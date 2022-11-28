10:18 28.11.2022 (обновлено: 11:01 28.11.2022)
Посольство: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС
Поверенная в Москве Руд: США намерены обеспечить участие всех делегаций в саммите АТЭС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в Сан-Франциско в соответствии с законами и нормами США, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
"АТЭС является основным механизмом, имеющимся у США для стимулирования экономического роста и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы стремимся к тому, чтобы углубить и расширить связи с нашими азиатско-тихоокеанскими партнерами. Мы также стремимся к взаимодействию с нашими партнерами по АТЭС при выработке планов организации на 2023 год и намереваемся работать с ними, чтобы обеспечить полное участие всех делегаций в 2023 году в соответствии с законами и нормами США", - сказала Руд.
Отвечая на вопрос, означает ли это, что российские официальные лица, против которых США ввели индивидуальные санкции не смогут принять участие в мероприятиях в рамках АТЭС Руд подчеркнула, что США "стремятся к участию всех делегаций в (мероприятиях – ред.) АТЭС в 2023 году".
В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. В конце февраля после начала Россией специальной военной операции на Украине США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. В сентябре США расширили санкционный список, добавив в него премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину и ряд других российских официальных лиц.