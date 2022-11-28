https://ria.ru/20221128/aprobatsiya-1834799148.html

Апробация системы "Моя школа" в Калужской области прошла успешно

Апробация системы "Моя школа" в Калужской области прошла успешно - РИА Новости, 28.11.2022

Апробация системы "Моя школа" в Калужской области прошла успешно

Апробация государственной информационной системы "Моя школа", обеспечивающей педагогам и ученикам доступ к образовательным сервисам, в Калужской области прошла... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:05

2022-11-28T16:05

2022-11-28T16:05

калужская область

общество

владислав шапша

калужская область

владимир путин

калуга

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КАЛУГА, 28 ноя – РИА Новости. Апробация государственной информационной системы "Моя школа", обеспечивающей педагогам и ученикам доступ к образовательным сервисам, в Калужской области прошла успешно, заявил министр образования и науки региона Александр Аникеев.Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства министр образования и науки области Александр Аникеев доложил о внедрении в образовательных организациях федеральной государственной информационной системы "Моя школа". Министр напомнил, что Калужская область выступила в качестве первого субъекта страны, участвующего в апробации ФГИС "Моя школа"."По информации Александра Аникеева, первые результаты апробации позволяют сделать вывод о том, что главным преимуществом ФГИС "Моя школа" является то, что это единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, который реализуется в рамках внедрения цифровой образовательной среды", - говорится в сообщении.Отличает новую систему и расширенный функционал подсистем и сервисов, в частности, наличие библиотеки верифицированного цифрового образовательного контента, интеграция с сервисом "Сферум", позволяющим вести персональные и групповые каналы связи пользователей, в том числе в режиме чатов и видеоконференцсвязи. Пользоваться "Моей школой" смогут учащиеся, их родители, педагоги и другие сотрудники образовательных организаций, органы государственной власти и местного самоуправления, а также поставщики цифрового образовательного контента и сервисов, включая издательства учебной литературы."Александр Аникеев подчеркнул, что апробация ФГИС "Моя школа" прошла в Калужской области успешно", - информирует областное правительство. При этом региональный министр отметил, что, по его мнению, "всё же не стоит применять цифру постоянно". По его словам, использовать цифровые ресурсы учитель должен тогда, когда точно понимает, что это повысит эффективность образовательного процесса, разнообразит урок и еще больше привлечет внимание детей.Пилотными выступают школы №13 и №25 и гимназия №19 в Калуге. По словам министра, система будет постепенно внедряться и в других образовательных учреждениях области, а опытом организации данной работы регион готов делиться с другими российскими субъектами."На следующей неделе будет большое федеральное совещание со всеми министрами образования. У нас с вами будет возможность поделиться тем опытом, который появился благодаря внедрению этой системы", - заметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Губернатор подчеркнул, что особое внимание развитию ФГИС "Моя школа" уделяет президент страны Владимир Путин. "Речь об этой системе шла и на встрече президента с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года". Глава государства отметил необходимость развития этой системы для повышения качества образования в стране", - отметил Владислав Шапша.

https://ria.ru/20221125/bulling-1834347332.html

https://ria.ru/20221121/dokhody-1833185298.html

https://ria.ru/20221123/moloko-1833767496.html

калужская область

калуга

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общество, владислав шапша, калужская область, владимир путин, калуга