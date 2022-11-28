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Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту
Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту - РИА Новости, 28.11.2022
Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту
Космический аппарат, ранее запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:08
2022-11-28T22:08
2022-11-28T22:41
россия
плесецк
воздушно-космические силы россии
безопасность
плесецк (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Космический аппарат, ранее запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в заявлении.В Минобороны уточнили, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли ракету на сопровождение.Спутнику присвоили порядковый номер "Космос-2564". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли информацию о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны.
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россия, плесецк, воздушно-космические силы россии, безопасность, плесецк (космодром), космос - риа наука
Россия, Плесецк, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Плесецк (космодром), Космос - РИА Наука
22:08 28.11.2022 (обновлено: 22:41 28.11.2022)
Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка в интересах Минобороны космический аппарат вывели на орбиту
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Космический аппарат, ранее запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС
", — говорится в заявлении.
В Минобороны уточнили, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли ракету на сопровождение.
Спутнику присвоили порядковый номер "Космос-2564". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли информацию о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.
Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны.