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Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту - РИА Новости, 28.11.2022

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту

Космический аппарат, ранее запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:08

2022-11-28T22:08

2022-11-28T22:41

россия

плесецк

воздушно-космические силы россии

безопасность

плесецк (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Космический аппарат, ранее запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в оборонном ведомстве."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в заявлении.В Минобороны уточнили, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова взяли ракету на сопровождение.Спутнику присвоили порядковый номер "Космос-2564". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли информацию о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после его выведения на орбиту.Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны.

https://ria.ru/20221015/angara-1824348081.html

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россия, плесецк, воздушно-космические силы россии, безопасность, плесецк (космодром), космос - риа наука