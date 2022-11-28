https://ria.ru/20221128/ankara-1834659061.html

Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска

Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска - РИА Новости, 28.11.2022

Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска

Начало новой эры в отношениях Анкары и Дамаска возможно с большой долей вероятности, но о всестороннем сотрудничестве пока рано говорить, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T07:15

2022-11-28T07:15

2022-11-28T07:15

в мире

цены на нефть

башар асад

ибрагим калын

владимир путин

анкара (провинция)

дамаск (город)

сирия

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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Начало новой эры в отношениях Анкары и Дамаска возможно с большой долей вероятности, но о всестороннем сотрудничестве пока рано говорить, заявил РИА Новости депутат от правящей турецкой Партии справедливости и развития Орхан Мириоглу.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время."Очень трудно сказать, что с Сирией начался процесс, который можно расценивать как четкий ответ на вопросы: "Как?", "Когда?", "С кем?" и "Почему?" Сирийская сторона, похоже, хочет, чтобы переговоры проходили в третьей стране, которой, скорее всего, будет Россия. Поэтому говорить о всестороннем сотрудничестве пока рано. Начало новой эры в отношениях между Дамаском и Анкарой до выборов также возможно, и это очень большая вероятность. Однако очевидно, что мы еще далеки от идеи "партнерства в действии", - сказал депутат.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Эрдоган в середине ноября заявил, что Анкара может оценить это предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

https://ria.ru/20221127/boeviki-1834636809.html

анкара (провинция)

дамаск (город)

сирия

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в мире, цены на нефть, башар асад, ибрагим калын, владимир путин, анкара (провинция), дамаск (город), сирия