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Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска - РИА Новости, 28.11.2022
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Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска
Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска - РИА Новости, 28.11.2022
Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска
Начало новой эры в отношениях Анкары и Дамаска возможно с большой долей вероятности, но о всестороннем сотрудничестве пока рано говорить, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:15
2022-11-28T07:15
в мире
цены на нефть
башар асад
ибрагим калын
владимир путин
анкара (провинция)
дамаск (город)
сирия
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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Начало новой эры в отношениях Анкары и Дамаска возможно с большой долей вероятности, но о всестороннем сотрудничестве пока рано говорить, заявил РИА Новости депутат от правящей турецкой Партии справедливости и развития Орхан Мириоглу.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время."Очень трудно сказать, что с Сирией начался процесс, который можно расценивать как четкий ответ на вопросы: "Как?", "Когда?", "С кем?" и "Почему?" Сирийская сторона, похоже, хочет, чтобы переговоры проходили в третьей стране, которой, скорее всего, будет Россия. Поэтому говорить о всестороннем сотрудничестве пока рано. Начало новой эры в отношениях между Дамаском и Анкарой до выборов также возможно, и это очень большая вероятность. Однако очевидно, что мы еще далеки от идеи "партнерства в действии", - сказал депутат.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Эрдоган в середине ноября заявил, что Анкара может оценить это предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
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в мире, цены на нефть, башар асад, ибрагим калын, владимир путин, анкара (провинция), дамаск (город), сирия
В мире, Цены на нефть, Башар Асад, Ибрагим Калын, Владимир Путин, Анкара (провинция), Дамаск (город), Сирия
07:15 28.11.2022
 
Турецкий депутат рассказал о начале новой эры в отношениях Анкары и Дамаска

Турецкий депутат Мириоглу: в отношениях Анкары и Дамаска возможно начало новой эры

© ADEM ALTANПанорама Анкары, Турция
Панорама Анкары, Турция
© ADEM ALTAN
Панорама Анкары, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Начало новой эры в отношениях Анкары и Дамаска возможно с большой долей вероятности, но о всестороннем сотрудничестве пока рано говорить, заявил РИА Новости депутат от правящей турецкой Партии справедливости и развития Орхан Мириоглу.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.
"Очень трудно сказать, что с Сирией начался процесс, который можно расценивать как четкий ответ на вопросы: "Как?", "Когда?", "С кем?" и "Почему?" Сирийская сторона, похоже, хочет, чтобы переговоры проходили в третьей стране, которой, скорее всего, будет Россия. Поэтому говорить о всестороннем сотрудничестве пока рано. Начало новой эры в отношениях между Дамаском и Анкарой до выборов также возможно, и это очень большая вероятность. Однако очевидно, что мы еще далеки от идеи "партнерства в действии", - сказал депутат.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Эрдоган в середине ноября заявил, что Анкара может оценить это предложение, когда придет время. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
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В миреЦены на нефтьБашар АсадИбрагим КалынВладимир ПутинАнкара (провинция)Дамаск (город)Сирия
 
 
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