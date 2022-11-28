Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/amerika-1834662712.html
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира - РИА Новости, 28.11.2022
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:20
2022-11-28T09:32
в мире
сша
госдума рф
михаил шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
СИМФЕРПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира."США сегодня стали главным источников хаоса и вражды на нашей планете. Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой", - сказал Шеремет агентству.По его словам, американские власти должны ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и свои эксперименты по созданию биологического оружия. "Необходимо сформировать международную группу, целью которой станет проведение публичного расследования по всем преступлениям, в которых замешаны США", - сказал депутат.Шеремет считает, что страны всего мира обязаны сплотиться и не позволить американцам реализовать свой план, согласно которому в "мире должен остаться один, так называемый "золотой миллиард" населения".
https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html
https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, госдума рф, михаил шеремет
В мире, США, Госдума РФ, Михаил Шеремет
08:20 28.11.2022 (обновлено: 09:32 28.11.2022)
 
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира

Депутат Госдумы Шеремет призвал изолировать США от цивилизованного мира как источник хаоса

© AP Photo / Nam Y. HuhЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира.
"США сегодня стали главным источников хаоса и вражды на нашей планете. Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой", - сказал Шеремет агентству.
Молодые люди в масках с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 08:00
Против России открыт "второй фронт". Но Запад не знает, как его прокормить
По его словам, американские власти должны ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и свои эксперименты по созданию биологического оружия. "Необходимо сформировать международную группу, целью которой станет проведение публичного расследования по всем преступлениям, в которых замешаны США", - сказал депутат.
Шеремет считает, что страны всего мира обязаны сплотиться и не позволить американцам реализовать свой план, согласно которому в "мире должен остаться один, так называемый "золотой миллиард" населения".
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 08:00
Культура стала полем битвы и столкновения цивилизаций
 
В миреСШАГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала