https://ria.ru/20221128/amerika-1834662712.html

В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира

В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира - РИА Новости, 28.11.2022

В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:20

2022-11-28T08:20

2022-11-28T09:32

в мире

сша

госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира."США сегодня стали главным источников хаоса и вражды на нашей планете. Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой", - сказал Шеремет агентству.По его словам, американские власти должны ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и свои эксперименты по созданию биологического оружия. "Необходимо сформировать международную группу, целью которой станет проведение публичного расследования по всем преступлениям, в которых замешаны США", - сказал депутат.Шеремет считает, что страны всего мира обязаны сплотиться и не позволить американцам реализовать свой план, согласно которому в "мире должен остаться один, так называемый "золотой миллиард" населения".

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, госдума рф, михаил шеремет