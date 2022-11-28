https://ria.ru/20221128/amerika-1834662712.html
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира - РИА Новости, 28.11.2022
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:20
2022-11-28T08:20
2022-11-28T09:32
в мире
сша
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михаил шеремет
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира."США сегодня стали главным источников хаоса и вражды на нашей планете. Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой", - сказал Шеремет агентству.По его словам, американские власти должны ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и свои эксперименты по созданию биологического оружия. "Необходимо сформировать международную группу, целью которой станет проведение публичного расследования по всем преступлениям, в которых замешаны США", - сказал депутат.Шеремет считает, что страны всего мира обязаны сплотиться и не позволить американцам реализовать свой план, согласно которому в "мире должен остаться один, так называемый "золотой миллиард" населения".
https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html
https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, госдума рф, михаил шеремет
В мире, США, Госдума РФ, Михаил Шеремет
08:20 28.11.2022 (обновлено: 09:32 28.11.2022)
В Госдуме призвали изолировать США от цивилизованного мира
Депутат Госдумы Шеремет призвал изолировать США от цивилизованного мира как источник хаоса
СИМФЕРПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира.
"США сегодня стали главным источников хаоса и вражды на нашей планете. Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, американские власти должны ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и свои эксперименты по созданию биологического оружия. "Необходимо сформировать международную группу, целью которой станет проведение публичного расследования по всем преступлениям, в которых замешаны США", - сказал депутат.
Шеремет считает, что страны всего мира обязаны сплотиться и не позволить американцам реализовать свой план, согласно которому в "мире должен остаться один, так называемый "золотой миллиард" населения".