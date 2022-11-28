https://ria.ru/20221128/aleksa-1834849993.html

Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой

Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой - РИА Новости, 28.11.2022

Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой

Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:31

2022-11-28T18:31

2022-11-28T18:31

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. По словам родственницы знаменитости, причиной поступка артистки могла стать ревность к сыну супруга Вячеслава Дайчева от прошлых отношений. Также она добавила, что не видела малышку уже полгода. Сама артистка никак не прокомментировала конфликт с матерью супруга. В прошлом году певица вышла замуж за Дайчева. Она родила от него дочь Адриану. Спортсмен также воспитывает сына Тимура от отношений с танцовщицей Александрой Сивковой. Ранее Алекса получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети.

https://ria.ru/20221124/vodyanova-1833856981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

отношения, семья, шоу-бизнес