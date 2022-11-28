https://ria.ru/20221128/aleksa-1834849993.html
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой - РИА Новости, 28.11.2022
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой
Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:31
2022-11-28T18:31
2022-11-28T18:31
шоубиз
отношения
семья
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747948947_0:0:2369:1332_1920x0_80_0_0_c2b368b523fc486cde84ada687d369f6.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. По словам родственницы знаменитости, причиной поступка артистки могла стать ревность к сыну супруга Вячеслава Дайчева от прошлых отношений. Также она добавила, что не видела малышку уже полгода. Сама артистка никак не прокомментировала конфликт с матерью супруга. В прошлом году певица вышла замуж за Дайчева. Она родила от него дочь Адриану. Спортсмен также воспитывает сына Тимура от отношений с танцовщицей Александрой Сивковой. Ранее Алекса получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети.
https://ria.ru/20221124/vodyanova-1833856981.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747948947_193:0:1969:1332_1920x0_80_0_0_b9dae51775d5adc8628950229e9b007e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, семья, шоу-бизнес
Шоубиз, отношения, Семья, Шоу-бизнес
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой