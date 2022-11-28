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Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой - РИА Новости, 28.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221128/aleksa-1834849993.html
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой - РИА Новости, 28.11.2022
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой
Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:31
2022-11-28T18:31
шоубиз
отношения
семья
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. По словам родственницы знаменитости, причиной поступка артистки могла стать ревность к сыну супруга Вячеслава Дайчева от прошлых отношений. Также она добавила, что не видела малышку уже полгода. Сама артистка никак не прокомментировала конфликт с матерью супруга. В прошлом году певица вышла замуж за Дайчева. Она родила от него дочь Адриану. Спортсмен также воспитывает сына Тимура от отношений с танцовщицей Александрой Сивковой. Ранее Алекса получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети.
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отношения, семья, шоу-бизнес
Шоубиз, отношения, Семья, Шоу-бизнес
18:31 28.11.2022
 
Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой

Свекровь Алексы объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой

© FAMETIME TV/YoutubeСкриншот видеоинтервью Алексы программе FAMETIME TV
Скриншот видеоинтервью Алексы программе FAMETIME TV
© FAMETIME TV/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свекровь Алексы Лилия Соловьева объяснила, почему певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.
По словам родственницы знаменитости, причиной поступка артистки могла стать ревность к сыну супруга Вячеслава Дайчева от прошлых отношений.
"Никаких ссор и скандалов не было! Причину не объяснила. Думаю, ревность, потому что я общаюсь с внуком", – поделилась Соловьева.
Также она добавила, что не видела малышку уже полгода.
"Внучку не видела полгода, при этом с сыном общаемся", – пожаловалась свекровь Алексы.
Сама артистка никак не прокомментировала конфликт с матерью супруга.
В прошлом году певица вышла замуж за Дайчева. Она родила от него дочь Адриану. Спортсмен также воспитывает сына Тимура от отношений с танцовщицей Александрой Сивковой.
Ранее Алекса получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети.
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