Рейтинг@Mail.ru
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221125/aleksa-1834182018.html
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство - РИА Новости, 25.11.2022
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство
Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:08
2022-11-25T13:08
шоубиз
москва
гражданство
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16420/08/164200888_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_42c410adcd6439837804e60e1789fcd5.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети. На кадрах видно, как артистка идет по улице с дочерью. В руках у нее документ и конституция. Певица сообщила, что счастлива.Алекса родилась в Донецке и стала известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Фабрика звезд". Певица уже много лет живет в Москве, но только сейчас получила российское гражданство. В прошлом году она вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. И родила от него дочь Адриану. Ранее знаменитость раскрыла причины расставания с рэпером Тимати. Исполнительница заявила, что ему была нужна "девочка повзрослее".
https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16420/08/164200888_0:0:3117:2338_1920x0_80_0_0_4452b38b468835f6fad6ef26bd6c3827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, гражданство, шоу-бизнес
Шоубиз, Москва, Гражданство, Шоу-бизнес
13:08 25.11.2022
 
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство

Певица Алекса получила российское гражданство и похвасталась новым паспортом

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкФинал Национального отбора на конкурс песни "Евровидение-2009" прошел в Москве
Финал Национального отбора на конкурс песни Евровидение-2009 прошел в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети.
На кадрах видно, как артистка идет по улице с дочерью. В руках у нее документ и конституция.
Скриншот видео, опубликованного певицей Алексой в социальной сети
Скриншот видео, опубликованного певицей Алексой в социальной сети
Скриншот видео, опубликованного певицей Алексой в социальной сети
"Ура, паспорт! Конституцию выдали, сказали все изучить, чтобы я не допускала никаких ошибок. Мы это сделали!" – похвалилась звезда.
Певица сообщила, что счастлива.
"Счастлива и очень довольна", – подписала видео исполнительница.
Алекса родилась в Донецке и стала известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Фабрика звезд". Певица уже много лет живет в Москве, но только сейчас получила российское гражданство.
В прошлом году она вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. И родила от него дочь Адриану.
Ранее знаменитость раскрыла причины расставания с рэпером Тимати. Исполнительница заявила, что ему была нужна "девочка повзрослее".
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:18Шоубиз
Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве
 
ШоубизМоскваГражданствоШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала