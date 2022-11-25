https://ria.ru/20221125/aleksa-1834182018.html
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство - РИА Новости, 25.11.2022
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство
Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:08
2022-11-25T13:08
2022-11-25T13:08
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гражданство
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети. На кадрах видно, как артистка идет по улице с дочерью. В руках у нее документ и конституция. Певица сообщила, что счастлива.Алекса родилась в Донецке и стала известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Фабрика звезд". Певица уже много лет живет в Москве, но только сейчас получила российское гражданство. В прошлом году она вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. И родила от него дочь Адриану. Ранее знаменитость раскрыла причины расставания с рэпером Тимати. Исполнительница заявила, что ему была нужна "девочка повзрослее".
https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гражданство, шоу-бизнес
Шоубиз, Москва, Гражданство, Шоу-бизнес
"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство
Певица Алекса получила российское гражданство и похвасталась новым паспортом
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети.
На кадрах видно, как артистка идет по улице с дочерью. В руках у нее документ и конституция.
"Ура, паспорт! Конституцию выдали, сказали все изучить, чтобы я не допускала никаких ошибок. Мы это сделали!" – похвалилась звезда.
Певица сообщила, что счастлива.
"Счастлива и очень довольна", – подписала видео исполнительница.
Алекса родилась в Донецке и стала известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Фабрика звезд". Певица уже много лет живет в Москве, но только сейчас получила российское гражданство.
В прошлом году она вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. И родила от него дочь Адриану.
Ранее знаменитость раскрыла
причины расставания с рэпером Тимати. Исполнительница заявила, что ему была нужна "девочка повзрослее".