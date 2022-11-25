https://ria.ru/20221125/aleksa-1834182018.html

"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство

"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство - РИА Новости, 25.11.2022

"Мы это сделали!": Алекса получила российское гражданство

Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:08

2022-11-25T13:08

2022-11-25T13:08

шоубиз

москва

гражданство

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певица Алекса (Александра Чвикова) получила российское гражданство. Она показала новый паспорт в своей соцсети. На кадрах видно, как артистка идет по улице с дочерью. В руках у нее документ и конституция. Певица сообщила, что счастлива.Алекса родилась в Донецке и стала известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Фабрика звезд". Певица уже много лет живет в Москве, но только сейчас получила российское гражданство. В прошлом году она вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. И родила от него дочь Адриану. Ранее знаменитость раскрыла причины расставания с рэпером Тимати. Исполнительница заявила, что ему была нужна "девочка повзрослее".

https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, гражданство, шоу-бизнес