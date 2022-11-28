https://ria.ru/20221128/albertpyun-1834687483.html

Умер режиссер "Капитана Америки" Альберт Пьюн

Умер режиссер "Капитана Америки" Альберт Пьюн - РИА Новости, 28.11.2022

Умер режиссер "Капитана Америки" Альберт Пьюн

В Лас-Вегасе умер Альберт Пьюн, пишет Variety. Режиссеру было 69 лет. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:24

2022-11-28T11:24

2022-11-28T11:24

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лас-вегас

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Лас-Вегасе умер Альберт Пьюн, пишет Variety. Режиссеру было 69 лет. Несколько лет назад у него диагностировали рассеянный склероз и деменцию. О состоянии постановщика рассказывала супруга Синтия Курнан. Недавно она сообщила, что его самочувствие ухудшилось. Пьюн в основном работал над фильмами с небольшим бюджетом, которые сразу выходили на видеокассетах. Они и принесли режиссеру культовый статус. Кинематографист сотрудничал с такими звездами, как Жан-Клод ван Дамм, Кристофер Ламберт, Берт Рейнольдс. Среди знаковых проектов Пьюна "Киборг", "Меч и колдун", "Немезида", а также "Капитан Америка" 1990 года, ставший первой полнометражной экранизацией комиксов Marvel об этом супергерое.

https://ria.ru/20221123/casadei-1833720170.html

лас-вегас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, жан-клод ван дамм (ван варенберг), кристофер ламберт, лас-вегас