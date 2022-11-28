https://ria.ru/20221128/agroprom-1834771356.html
Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики
Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики - РИА Новости, 28.11.2022
Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики
Российский агропром - один из самых успешных секторов экономики страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Виктории Абрамченко... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:52
2022-11-28T14:52
2022-11-28T14:58
экономика
михаил мишустин
россия
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский агропром - один из самых успешных секторов экономики страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Виктории Абрамченко держать на контроле реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года.Он сообщил, что в текущем году на реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года было направлено более 25 миллиардов рублей, а в 2023 году на ее поддержку в бюджете заложено более 38 миллиардов рублей."Важно обеспечить доступность таких участков, конечно, для малых предпринимателей. Земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую. У людей, которые готовы заняться агробизнесом, должна быть возможность их использовать, быстро использовать", - заявил Мишустин."Прошу вас контролировать, как идет реализация государственной программы. Все намеченные мероприятия должны выполняться своевременно и в полном объеме", - добавил глава правительства, обращаясь к Абрамченко.Как напомнил Мишустин, осенью сельхозпроизводители собрали свыше 150 миллионов тонн урожая зерновых. Также, по словам премьера, в стране ведется активная работа в семеноводстве, селекции и генетике, повышается уровень технологической оснащенности.
https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, виктория абрамченко, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Виктория Абрамченко, Правительство РФ
14:52 28.11.2022 (обновлено: 14:58 28.11.2022)
Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики
Премьер Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов российской экономики
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Российский агропром - один из самых успешных секторов экономики страны, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Виктории Абрамченко держать на контроле реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года.
"Обсудим, что делается для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Это - один из самых успешных секторов нашей экономики, где практически ежегодно видим новые рекорды... Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей продовольствия. Чтобы сохранять лидирующие позиции, важно использовать все имеющиеся ресурсы, в первую очередь - земли сельхозназначения", – сказал премьер-министр.
Он сообщил, что в текущем году на реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года было направлено более 25 миллиардов рублей, а в 2023 году на ее поддержку в бюджете заложено более 38 миллиардов рублей.
"Важно обеспечить доступность таких участков, конечно, для малых предпринимателей. Земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую. У людей, которые готовы заняться агробизнесом, должна быть возможность их использовать, быстро использовать", - заявил Мишустин.
"Прошу вас контролировать, как идет реализация государственной программы. Все намеченные мероприятия должны выполняться своевременно и в полном объеме", - добавил глава правительства, обращаясь к Абрамченко.
Как напомнил Мишустин, осенью сельхозпроизводители собрали свыше 150 миллионов тонн урожая зерновых. Также, по словам премьера, в стране ведется активная работа в семеноводстве, селекции и генетике, повышается уровень технологической оснащенности.