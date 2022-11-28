https://ria.ru/20221128/agroprom-1834771356.html

Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики

Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики - РИА Новости, 28.11.2022

Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов экономики

Российский агропром - один из самых успешных секторов экономики страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Виктории Абрамченко... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:52

2022-11-28T14:52

2022-11-28T14:58

экономика

михаил мишустин

россия

виктория абрамченко

правительство рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский агропром - один из самых успешных секторов экономики страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Виктории Абрамченко держать на контроле реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года.Он сообщил, что в текущем году на реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года было направлено более 25 миллиардов рублей, а в 2023 году на ее поддержку в бюджете заложено более 38 миллиардов рублей."Важно обеспечить доступность таких участков, конечно, для малых предпринимателей. Земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую. У людей, которые готовы заняться агробизнесом, должна быть возможность их использовать, быстро использовать", - заявил Мишустин."Прошу вас контролировать, как идет реализация государственной программы. Все намеченные мероприятия должны выполняться своевременно и в полном объеме", - добавил глава правительства, обращаясь к Абрамченко.Как напомнил Мишустин, осенью сельхозпроизводители собрали свыше 150 миллионов тонн урожая зерновых. Также, по словам премьера, в стране ведется активная работа в семеноводстве, селекции и генетике, повышается уровень технологической оснащенности.

https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия, виктория абрамченко, правительство рф