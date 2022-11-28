https://ria.ru/20221128/afisha-1834814887.html

Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты"

Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты" - РИА Новости, 28.11.2022

Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты"

Около 230 тысяч мероприятий предложено культурными учреждениями в афишу программы "Пушкинская карта", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:02

2022-11-28T19:02

2022-11-28T19:02

культура

новости культуры

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

афиша - культура

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ТУЛА, 28 ноя — РИА Новости. Около 230 тысяч мероприятий предложено культурными учреждениями в афишу программы "Пушкинская карта", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании координационного совета по культуре при Минкультуры РФ в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.В ведомстве добавили, что из числа поданных заявок 87 процентов было одобрено для включения в программу. С мероприятиями, отобранными экспертным советом, можно ознакомиться на портале "Культура.РФ".По словам министра, по программе с момента ее существования было приобретено более 22,4 миллиона билетов в театры, музеи и на концерты на сумму свыше 11,7 миллиарда рублей. Всего к программе подключено около девяти тысяч организаций.

https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834227493.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), афиша - культура