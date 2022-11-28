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Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты" - РИА Новости, 28.11.2022
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Культура
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Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты"
Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты" - РИА Новости, 28.11.2022
Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты"
Около 230 тысяч мероприятий предложено культурными учреждениями в афишу программы "Пушкинская карта", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:02
2022-11-28T19:02
культура
новости культуры
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
афиша - культура
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ТУЛА, 28 ноя — РИА Новости. Около 230 тысяч мероприятий предложено культурными учреждениями в афишу программы "Пушкинская карта", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании координационного совета по культуре при Минкультуры РФ в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.В ведомстве добавили, что из числа поданных заявок 87 процентов было одобрено для включения в программу. С мероприятиями, отобранными экспертным советом, можно ознакомиться на портале "Культура.РФ".По словам министра, по программе с момента ее существования было приобретено более 22,4 миллиона билетов в театры, музеи и на концерты на сумму свыше 11,7 миллиарда рублей. Всего к программе подключено около девяти тысяч организаций.
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новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), афиша - культура
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Афиша - Культура
19:02 28.11.2022
 
Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты"

Около 230 тысяч мероприятий предложено в афишу "Пушкинской карты", рассказала Любимова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТУЛА, 28 ноя — РИА Новости. Около 230 тысяч мероприятий предложено культурными учреждениями в афишу программы "Пушкинская карта", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании координационного совета по культуре при Минкультуры РФ в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.
"Сейчас в афише проекта на "PRO.Культура.РФ" (внутренний портал программы, где появляются заявки на размещение мероприятия в афише, — Прим. ред.) размещено 229,6 тысячи событий", — уточнила Любимова.
В ведомстве добавили, что из числа поданных заявок 87 процентов было одобрено для включения в программу. С мероприятиями, отобранными экспертным советом, можно ознакомиться на портале "Культура.РФ".
По словам министра, по программе с момента ее существования было приобретено более 22,4 миллиона билетов в театры, музеи и на концерты на сумму свыше 11,7 миллиарда рублей. Всего к программе подключено около девяти тысяч организаций.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Афиша - Культура
 
 
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