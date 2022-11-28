https://ria.ru/20221128/adnoc-1834869861.html
Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения
Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения - РИА Новости, 28.11.2022
Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения
Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила о создании газового подразделения, сообщает эмиратское агентство новостей WAM со... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:52
2022-11-28T19:52
2022-11-28T19:52
экономика
абу-даби
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила о создании газового подразделения, сообщает эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на решение совета директоров компании."Совет одобрил создание ADNOC Gas, новой газоперерабатывающей и торговой компании мирового масштаба. Решение вступает в силу 1 января 2023 года", - пишет WAM. Прямой цитаты от совета директоров при этом не приводится.Отмечается, что новая компания появится в результате слияния уже существующих подразделений ADNOC Gas Processing и ADNOC LNG, что позволит ей производить "голубое топливо" объемом до 283 миллионов кубических метров в сутки на восьми объектах на суше и на море.WAM отмечает, что при условии получения соответствующих разрешений от регулирующих органов ADNOC проведет первичное публичное размещение (IPO) миноритарного пакета акций новой компании на фондовой бирже Абу-Даби (ADX) в 2023 году.WAM пишет, что совет директоров также одобрил планы ADNOC по увеличению добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки уже к 2027 году, а не к 2030 году, как планировалось ранее.По данным WAM, помимо открытия газового подразделения, совет директоров одобрил стратегию по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Сообщается, что в рамках стратегии компания "создаст новую вертикаль Low Carbon Solutions & International Growth, ориентированную на работу с новыми источниками энергии, газом (в том числе и со сжиженным) и химикатами".
https://ria.ru/20221121/neft-1833225506.html
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экономика, абу-даби
Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения
Эмиратская государственная нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила о создании газового подразделения, сообщает эмиратское агентство новостей WAM
со ссылкой на решение совета директоров компании.
"Совет одобрил создание ADNOC Gas, новой газоперерабатывающей и торговой компании мирового масштаба. Решение вступает в силу 1 января 2023 года", - пишет WAM. Прямой цитаты от совета директоров при этом не приводится.
Отмечается, что новая компания появится в результате слияния уже существующих подразделений ADNOC Gas Processing и ADNOC LNG, что позволит ей производить "голубое топливо" объемом до 283 миллионов кубических метров в сутки на восьми объектах на суше и на море.
WAM отмечает, что при условии получения соответствующих разрешений от регулирующих органов ADNOC проведет первичное публичное размещение (IPO) миноритарного пакета акций новой компании на фондовой бирже Абу-Даби
(ADX) в 2023 году.
WAM пишет, что совет директоров также одобрил планы ADNOC по увеличению добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки уже к 2027 году, а не к 2030 году, как планировалось ранее.
По данным WAM, помимо открытия газового подразделения, совет директоров одобрил стратегию по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Сообщается, что в рамках стратегии компания "создаст новую вертикаль Low Carbon Solutions & International Growth, ориентированную на работу с новыми источниками энергии, газом (в том числе и со сжиженным) и химикатами".