https://ria.ru/20221128/adnoc-1834869861.html

Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения

Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения - РИА Новости, 28.11.2022

Эмиратская нефтекомпания ADNOC объявила о создании газового подразделения

Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила о создании газового подразделения, сообщает эмиратское агентство новостей WAM со... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:52

2022-11-28T19:52

2022-11-28T19:52

экономика

абу-даби

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила о создании газового подразделения, сообщает эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на решение совета директоров компании."Совет одобрил создание ADNOC Gas, новой газоперерабатывающей и торговой компании мирового масштаба. Решение вступает в силу 1 января 2023 года", - пишет WAM. Прямой цитаты от совета директоров при этом не приводится.Отмечается, что новая компания появится в результате слияния уже существующих подразделений ADNOC Gas Processing и ADNOC LNG, что позволит ей производить "голубое топливо" объемом до 283 миллионов кубических метров в сутки на восьми объектах на суше и на море.WAM отмечает, что при условии получения соответствующих разрешений от регулирующих органов ADNOC проведет первичное публичное размещение (IPO) миноритарного пакета акций новой компании на фондовой бирже Абу-Даби (ADX) в 2023 году.WAM пишет, что совет директоров также одобрил планы ADNOC по увеличению добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки уже к 2027 году, а не к 2030 году, как планировалось ранее.По данным WAM, помимо открытия газового подразделения, совет директоров одобрил стратегию по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Сообщается, что в рамках стратегии компания "создаст новую вертикаль Low Carbon Solutions & International Growth, ориентированную на работу с новыми источниками энергии, газом (в том числе и со сжиженным) и химикатами".

https://ria.ru/20221121/neft-1833225506.html

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экономика, абу-даби