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Синоптик предупредил, что зима в Москве начнется с усиления морозов - РИА Новости, 27.11.2022
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Синоптик предупредил, что зима в Москве начнется с усиления морозов
Синоптик предупредил, что зима в Москве начнется с усиления морозов - РИА Новости, 27.11.2022
Синоптик предупредил, что зима в Москве начнется с усиления морозов
Календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:57
2022-11-27T13:57
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
евгений тишковец
общество
погода
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал осени в Центральной России ознаменуется основательными приготовлениями к передаче эстафеты первому зимнему месяцу. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки. В такой обстановке обойдется без осадков, облака, наконец-то, начиная со вторника и далее, станут постепенно редеть, а выхолаживание воздуха усилится. Так, если в ночь на понедельник в Москве минус 3 - минус 8, днем, в условиях пасмурной погоды , минус 1 - минус 6, то во вторник под утро похолодает до минус 5 - минус 10, после полудня минус 2 - минус 7, а это уже на 2 градуса ниже нормы, и больше соответствует климатической норме декабря", - рассказал Тишковец.По его словам, заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным, когда в темное время суток столбики минимальных термометров понизятся до минус 9 - минус 14, в дневные часы не выше минус 4 - минус 9."Стартует календарная зима с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы. В четверг и пятницу, в условиях относительно малооблачной погоды, ночами воздух будет вымерзать до минус 10 - минус 15, днем минус 5 - минус 10, что на 5 градусов холоднее многолетних показателей первой декады декабря, и соответствует средней климатической норме середины зимы. К выходным, с приближением теплой фронтальной системы, небо нахмурится, кое-где осыпаясь незначительным снегом, холод немного отпустит, но температурный фон останется зимним", - добавил ТишковецМетеоролог отметил, что по снежному покрову, высота которого в Москве сейчас составляет 4-7 сантиметров, а в Подмосковье от 5 до 12 сантиметров, в зиму столичный регион войдет примерно с такими же цифрами, что на несколько сантиметров меньше положенного."Что касается ледостава, то на внутренних городских водоемах, а также на реке Десна и в прудах Новой Москвы, появился тонкий лед толщиной не более 2-3 сантиметров, который не выдерживает вес человека. Напомним, что безопасной для 1 человека является толщина льда не менее 5-7 сантиметров. Однако очень мало льда на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, на Химкинском водохранилище. В условиях ожидаемого усиления морозов и слабого ветра формирование ледяного щита пойдет интенсивнее – за сутки скорость прироста льда на непроточных водоемах и малых реках может составить 0,5-1 сантиметр, а значит, через 2 недели лед в большинстве мест станет относительно безопасным; на крупных же и быстрых реках процесс ледостава будет происходить медленнее", - заключил он.
https://ria.ru/20221126/morozy-1834473188.html
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москва, московская область (подмосковье), новая москва, евгений тишковец, общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Новая Москва, Евгений Тишковец, Общество, Погода
13:57 27.11.2022
 
Синоптик предупредил, что зима в Москве начнется с усиления морозов

Синоптик Тишковец предупредил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОсенние листья под снегом в Парке Горького в Москве
Осенние листья под снегом в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Осенние листья под снегом в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Финал осени в Центральной России ознаменуется основательными приготовлениями к передаче эстафеты первому зимнему месяцу. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки. В такой обстановке обойдется без осадков, облака, наконец-то, начиная со вторника и далее, станут постепенно редеть, а выхолаживание воздуха усилится. Так, если в ночь на понедельник в Москве минус 3 - минус 8, днем, в условиях пасмурной погоды , минус 1 - минус 6, то во вторник под утро похолодает до минус 5 - минус 10, после полудня минус 2 - минус 7, а это уже на 2 градуса ниже нормы, и больше соответствует климатической норме декабря", - рассказал Тишковец.
Вид на центр Москвы со Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 17:26
Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе
По его словам, заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным, когда в темное время суток столбики минимальных термометров понизятся до минус 9 - минус 14, в дневные часы не выше минус 4 - минус 9.
"Стартует календарная зима с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы. В четверг и пятницу, в условиях относительно малооблачной погоды, ночами воздух будет вымерзать до минус 10 - минус 15, днем минус 5 - минус 10, что на 5 градусов холоднее многолетних показателей первой декады декабря, и соответствует средней климатической норме середины зимы. К выходным, с приближением теплой фронтальной системы, небо нахмурится, кое-где осыпаясь незначительным снегом, холод немного отпустит, но температурный фон останется зимним", - добавил Тишковец
Метеоролог отметил, что по снежному покрову, высота которого в Москве сейчас составляет 4-7 сантиметров, а в Подмосковье от 5 до 12 сантиметров, в зиму столичный регион войдет примерно с такими же цифрами, что на несколько сантиметров меньше положенного.
"Что касается ледостава, то на внутренних городских водоемах, а также на реке Десна и в прудах Новой Москвы, появился тонкий лед толщиной не более 2-3 сантиметров, который не выдерживает вес человека. Напомним, что безопасной для 1 человека является толщина льда не менее 5-7 сантиметров. Однако очень мало льда на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, на Химкинском водохранилище. В условиях ожидаемого усиления морозов и слабого ветра формирование ледяного щита пойдет интенсивнее – за сутки скорость прироста льда на непроточных водоемах и малых реках может составить 0,5-1 сантиметр, а значит, через 2 недели лед в большинстве мест станет относительно безопасным; на крупных же и быстрых реках процесс ледостава будет происходить медленнее", - заключил он.
Барометр - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 14:33
Москвичей предупредили о росте атмосферного давления
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Новая МоскваЕвгений ТишковецОбществоПогода
 
 
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