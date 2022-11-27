https://ria.ru/20221127/zakharova-1834580837.html

Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации

Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации - РИА Новости, 27.11.2022

Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса нацистским уродцем после слов о РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:30

2022-11-27T15:30

2022-11-27T17:37

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мария захарова

александр кирштейнс

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владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса нацистским уродцем после слов о русских. Об этом она написала в Telegram-канале.Накануне Кирштейнс заявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински"."Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" — предложила дипломат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против Москвы несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.

https://ria.ru/20221125/kharkov-1834358717.html

https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html

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Ольга Фомченкова

в мире, латвия, россия, мария захарова, александр кирштейнс, украина, владимир путин