15:30 27.11.2022 (обновлено: 17:37 27.11.2022)
Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации
Захарова назвала нацистским уродцем оскорбившего русских латвийского депутата Кирштейнса
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса нацистским уродцем после слов о русских. Об этом она написала в Telegram-канале.
Накануне Кирштейнс заявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински".
"Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" — предложила дипломат.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После этого западные страны ввели против Москвы несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.
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