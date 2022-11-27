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Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации - РИА Новости, 27.11.2022
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Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации
Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации - РИА Новости, 27.11.2022
Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса нацистским уродцем после слов о РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:30
2022-11-27T17:37
в мире
латвия
россия
мария захарова
александр кирштейнс
украина
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса нацистским уродцем после слов о русских. Об этом она написала в Telegram-канале.Накануне Кирштейнс заявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински"."Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" — предложила дипломат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против Москвы несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.
https://ria.ru/20221125/kharkov-1834358717.html
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в мире, латвия, россия, мария захарова, александр кирштейнс, украина, владимир путин
В мире, Латвия, Россия, Мария Захарова, Александр Кирштейнс, Украина, Владимир Путин
15:30 27.11.2022 (обновлено: 17:37 27.11.2022)
 
Захарова отреагировала на заявление депутата из Латвии о русской нации

Захарова назвала нацистским уродцем оскорбившего русских латвийского депутата Кирштейнса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса нацистским уродцем после слов о русских. Об этом она написала в Telegram-канале.
Накануне Кирштейнс заявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински".
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После этого западные страны ввели против Москвы несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.
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В миреЛатвияРоссияМария ЗахароваАлександр КирштейнсУкраинаВладимир Путин
 
 
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