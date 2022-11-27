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В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной
В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной - РИА Новости, 27.11.2022
В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной
В Красноярске задержали подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы женщины, заявили в региональном главке СК. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T07:00
2022-11-27T07:00
2022-11-27T07:15
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. В Красноярске задержали подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы женщины, заявили в региональном главке СК."В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины. <…> В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления", — говорится в сообщении.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с девушкой, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.Следователи рассказали, изучили опубликованный ролик. Уточняется, что мужчина избил беременную и напал на нее с ножом. При этом мужчина сам снимал все на телефон.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статьям об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
07:00 27.11.2022 (обновлено: 07:15 27.11.2022)
В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной
Подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержали в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. В Красноярске задержали подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы женщины, заявили в региональном главке СК.
"В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины. <…> В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления", — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с девушкой, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.
Следователи рассказали, изучили опубликованный ролик. Уточняется, что мужчина избил беременную и напал на нее с ножом. При этом мужчина сам снимал все на телефон.
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статьям об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".