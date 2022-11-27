https://ria.ru/20221127/zaderzhanie-1834527951.html

В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной

В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной - РИА Новости, 27.11.2022

В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной

В Красноярске задержали подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы женщины, заявили в региональном главке СК. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T07:00

2022-11-27T07:00

2022-11-27T07:15

происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. В Красноярске задержали подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы женщины, заявили в региональном главке СК."В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины. <…> В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления", — говорится в сообщении.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с девушкой, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.Следователи рассказали, изучили опубликованный ролик. Уточняется, что мужчина избил беременную и напал на нее с ножом. При этом мужчина сам снимал все на телефон.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статьям об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html

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красноярск

россия

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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)