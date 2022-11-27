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В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным

В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным - РИА Новости, 27.11.2022

В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным

Контакт-центр по выплатам мобилизованным заработал в Москве в субботу, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:52

2022-11-27T11:52

2022-11-27T11:52

специальная военная операция на украине

общество

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Контакт-центр по выплатам мобилизованным заработал в Москве в субботу, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.Отмечается, что в субботу начал работу специальный контакт-центр."Если ваш муж, сын, брат, близкий человек был мобилизован, и Вы знаете, что он не получил от Москвы положенные ему деньги - позвоните нам. Мы разберемся с каждой ситуацией индивидуально и приложим все усилия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html

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