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В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным
В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным - РИА Новости, 27.11.2022
В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным
Контакт-центр по выплатам мобилизованным заработал в Москве в субботу, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:52
2022-11-27T11:52
специальная военная операция на украине
общество
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Контакт-центр по выплатам мобилизованным заработал в Москве в субботу, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.Отмечается, что в субботу начал работу специальный контакт-центр."Если ваш муж, сын, брат, близкий человек был мобилизован, и Вы знаете, что он не получил от Москвы положенные ему деньги - позвоните нам. Мы разберемся с каждой ситуацией индивидуально и приложим все усилия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html
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общество, москва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва
11:52 27.11.2022
 
В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным

Специальный контакт-центр по выплатам мобилизованным заработал в Москве в субботу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСпециалисты за работой в зоне обслуживания
Специалисты за работой в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Контакт-центр по выплатам мобилизованным заработал в Москве в субботу, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что в субботу начал работу специальный контакт-центр.
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"Если ваш муж, сын, брат, близкий человек был мобилизован, и Вы знаете, что он не получил от Москвы положенные ему деньги - позвоните нам. Мы разберемся с каждой ситуацией индивидуально и приложим все усилия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосква
 
 
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