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ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных - РИА Новости, 27.11.2022
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных
ВС РФ отразили украинские атаки на Южнодонецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:44
2022-11-27T14:44
2022-11-27T16:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили украинские атаки на Южнодонецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 украинских военных убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко."Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей" - заявили в Минобороны.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:44 27.11.2022 (обновлено: 16:29 27.11.2022)
ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных
Минобороны России: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 60 военных