https://ria.ru/20221127/vsu-1834572338.html

ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных

ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных - РИА Новости, 27.11.2022

ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 60 военных

ВС РФ отразили украинские атаки на Южнодонецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:44

2022-11-27T14:44

2022-11-27T16:29

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили украинские атаки на Южнодонецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 украинских военных убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко."Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей" - заявили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)