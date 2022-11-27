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На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны - РИА Новости, 27.11.2022
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны
ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:43
2022-11-27T14:43
2022-11-27T14:43
специальная военная операция на украине
россия
в мире
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Соледар, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны
Минобороны: на Донецком направлении отразили контратаки ВСУ и уничтожили до 70 боевиков