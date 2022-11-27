https://ria.ru/20221127/vsu-1834572076.html

На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны

На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны - РИА Новости, 27.11.2022

На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны

ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники,... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:43

2022-11-27T14:43

2022-11-27T14:43

специальная военная операция на украине

россия

в мире

соледар

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире, соледар, вооруженные силы украины