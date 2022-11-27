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На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/vsu-1834572076.html
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны - РИА Новости, 27.11.2022
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны
ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:43
2022-11-27T14:43
специальная военная операция на украине
россия
в мире
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, в мире, соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Соледар, Вооруженные силы Украины
14:43 27.11.2022
 
На Донецком направлении уничтожили до 70 боевиков, сообщило Минобороны

Минобороны: на Донецком направлении отразили контратаки ВСУ и уничтожили до 70 боевиков

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСоледарВооруженные силы Украины
 
 
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