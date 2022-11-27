https://ria.ru/20221127/vsu-1834570940.html

На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны

На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.11.2022

На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны

На Краснолиманском направлении в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки войск Украины атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:38

2022-11-27T14:38

2022-11-27T14:47

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На Краснолиманском направлении в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки войск Украины атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, в министерстве отметили, что противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах Площанки и Червонопоповки."В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, украина