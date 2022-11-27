https://ria.ru/20221127/vsu-1834570940.html
На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны
На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.11.2022
На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны
На Краснолиманском направлении в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки войск Украины атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:38
2022-11-27T14:38
2022-11-27T14:47
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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луганская народная республика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На Краснолиманском направлении в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки войск Украины атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, в министерстве отметили, что противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах Площанки и Червонопоповки."В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, украина
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14:38 27.11.2022 (обновлено: 14:47 27.11.2022)
На Краснолиманском направлении сорвали попытки атак ВСУ, заявило Минобороны
Минобороны: ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении