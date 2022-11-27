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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:58

2022-11-27T10:58

2022-11-27T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, народная милиция днр