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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:58
2022-11-27T10:58
2022-11-27T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в республике более 40 человек и два танка