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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:58
2022-11-27T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Народная милиция ДНР
10:58 27.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и два танка

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в республике более 40 человек и два танка

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассНародная милиция ДНР
 
 
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