https://ria.ru/20221127/vsu-1834543458.html

Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику

Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику

За минувшие сутки украинская армия потеряла в боях в ЛНР до 85 человек и несколько десятков единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:26

2022-11-27T10:26

2022-11-27T17:57

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782023794_0:108:3014:1803_1920x0_80_0_0_d6ab4ad7bc684ca8964ed1aace837b53.jpg

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла в боях в ЛНР до 85 человек и несколько десятков единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; три танка; шесть бронетранспортеров; две артиллерийские установки; один беспилотный летательный аппарат; 20 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 55 военнослужащих, один танк, пять бронетанспортеров, три артиллерийские установки и 17 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221127/donbass-1834535717.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, народная милиция лнр