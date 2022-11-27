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Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику
Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику
За минувшие сутки украинская армия потеряла в боях в ЛНР до 85 человек и несколько десятков единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:26
2022-11-27T10:26
2022-11-27T17:57
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия потеряла в боях в ЛНР до 85 человек и несколько десятков единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава; три танка; шесть бронетранспортеров; две артиллерийские установки; один беспилотный летательный аппарат; 20 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 55 военнослужащих, один танк, пять бронетанспортеров, три артиллерийские установки и 17 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221127/donbass-1834535717.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
10:26 27.11.2022 (обновлено: 17:57 27.11.2022)
Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику
Народная милиция ЛНР сообщила о потере ВСУ до 85 человек за сутки