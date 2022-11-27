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Высшая школа экономики

Высшая школа экономики - РИА Новости, 27.11.2022

Высшая школа экономики

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:12

2022-11-27T01:12

2022-11-27T01:12

справки

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) – многопрофильный научно-учебно-практический комплекс, осуществляющий свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов. Идея Школы родилась на рубеже 1980-1990 годов, когда стало ясно, что существовавшая в стране система экономического образования не соответствует требованиям новой политической и экономической ситуации. Инициаторами создания стали преподаватели экономического факультета Московского государственного университета (МГУ): Евгений Ясин, Ярослав Кузьминов, Револьд Энтов, Олег Ананьин и Рустем Нуреев. Прототипом Школы являлись кафедры экономической теории, организованные в Московском физико-техническом институте в 1989-1990 годах и на физическом и историческом факультетах МГУ в 1989-1991 годах. Высшая школа экономики была создана постановлением правительства России 27 ноября 1992 года первоначально как центр подготовки магистров. До августа 2008 года ВШЭ находилась в ведении министерства экономического развития и торговли РФ, в 2008 году перешла в ведение правительства РФ. В 1992 году ВШЭ получила гранты Европейского Союза (грант TACIS – программа помощи ЕС членам Содружества Независимых Государств (а также Монголии) в их переходе к демократической рыночной экономике) и правительства Франции. На начальном этапе в вузе шло обучение преподавателей в России, а с 1993 года они стали проходить регулярную стажировку в ведущих европейских университетах. В 1993 году был проведен первый прием в ВШЭ. В следующем году в учебном заведении открыли аспирантуру по трем научным специальностям, количество которых постепенно увеличивалось. В дальнейшем ВШЭ первой из российских университетов перешла к системе аспирантских школ по отдельным отраслям науки, которые должны задать общие внутри каждой школы стандарты исследований и подготовки диссертаций. В настоящее время в университете функционирует 20 аспирантских школ. ВШЭ выпустила первых магистров в 1995 году и с этого времени начала превращаться в университет, где наряду с экономистами стали готовить социологов, управленцев и юристов. В это же время создавалась система научных центров ВШЭ, ориентированных на прикладные исследования по заказам Минэкономики, Центробанка, Минобрнауки, коммерческих предприятий и банков. К этому времени сформировались и устоялись принципы школы – опора на требования мировой экономической и социальной науки; междисциплинарное взаимодействие (экономисты получают юридическое образование, и наоборот); непосредственная связь преподавания с практикой реформ, результатами прикладных исследований; просветительская миссия в образовательном сообществе России, ее регионах. В 1996-1997 годах открылись филиалы ВШЭ в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Перми. В 1997 году Высшая школа экономики и Лондонская школа экономики (Великобритания) создали Международный̆ институт экономики и финансов (МИЭФ), в котором обучение на программах с первого курса стало вестись на английском языке, а выпускники получают сразу два диплома. В 2004 году ВШЭ первой среди российских университетов создала собственный Научный фонд, который помогает развивать новые исследовательские направления, совершенствовать преподавательскую деятельность, способствует представлению исследовательских результатов в мировом научном сообществе и установлению контактов с российскими и зарубежными университетами. В 2007 году в учебном заведении появился факультет математики. В 2009 году Высшая школа экономики стала единственным в стране национальным исследовательским университетом социально-гуманитарного профиля, а в следующем году получила статус автономного образовательного учреждения и новое название – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Был создан Международный экспертный совет, который возглавил лауреат Нобелевской̆ премии по экономике Эрик Маскин. В 2010-2011 годах в ВШЭ начали работу международные научные лаборатории, которыми руководили известные зарубежные исследователи и ведущие ученые университета. В 2021 году в вузе работали более 100 исследовательских институтов и центров и 51 международная лаборатория, возглавляемых ведущими зарубежными учеными. 30 декабря 2011 года к Высшей школе экономики были присоединены Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ) и два учреждения дополнительного профессионального образования – Учебный центр подготовки руководителей (Кочубей-центр, Санкт-Петербург) и Государственная академия специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС, Москва). После этого в вуз стали поступать будущие специалисты по электронной технике, телекоммуникациям, компьютерной безопасности и космическим технологиям. При участии компании "Яндекс" в университете в 2014 году был открыт факультет компьютерных наук. В дальнейшем в учебном заведении создали факультет физики (2016), факультет химии и факультет биологии и биотехнологии (2018), факультет географии и геоинформационных технологий (2019) в партнерстве с ведущими институтами Российской академии наук (РАН) соответствующего профиля.До 2014 года в ВШЭ было около 40 факультетов и отделений. В 2014 году произошла реорганизация внутренней структуры университета. Были созданы "большие" факультеты ("мегафакультеты"). Это аналоги институтов (высших школ), из которых состоят многие университеты мира, а в последнее время – и часть российских университетов. В ходе реформирования происходило не укрупнение действующих факультетов и отделений (на их базе создали департаменты), а объединение их в предметные кластеры. В состав "мегафакультетов" вошли департаменты, их разновидности – школы, а также профильные научно-исследовательские центры и подразделения дополнительного образования. В настоящее время в ВШЭ включает в себя 15 "больших" факультетов, в число которых также входят Высшая школа бизнеса (до 2020 года – Факультет бизнеса и менеджмента) и Московский институт электроники и математики. Кроме того, в ВШЭ есть факультет довузовской подготовки, на котором занимаются по программам от седьмого до одиннадцатого классов. Для углубленной подготовки учащихся 10-11 классов в Москве с 2013 года работает лицей ВШЭ. С 2018 года в него стали набирать учащихся девятых классов. В 2022 году лицей ВШЭ открылся в Перми. С 2002 года существует интернет-школа ВШЭ, в которой осуществляется краткое обучение по предметам социально-экономического профиля, математике, истории, биологии, русскому и английскому языкам.ВШЭ стала первым государственным университетом в России, отбирающим кадры на международном академическом рынке труда. В университете работают более 100 зарубежных преподавателей из 25 стран.В НИУ ВШЭ регулярно проходят академические дискуссии с участием международных экспертов. Наиболее заметным академическим событием является ежегодная Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Высшая школа экономики участвует в ряде международных проектов в сфере технического сотрудничества и является партнером таких организаций, как G20, БРИКС, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЕЭК и других.НИУ ВШЭ является ведущим экспертно-аналитическим центром президента и правительства РФ, содействуя разработке законопроектов, государственных программ и стратегий как на федеральном, так и на региональном уровне. Университет выпускает в бумажном и электронном виде более 20 научных журналов, многие из которых входят в перечень ведущих рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Некоторые журналы ВШЭ стали выходить на английском языке и индексируются в международных базах цитирования Web of Science и Scopus. Библиотека НИУ ВШЭ считается одной из лучших российских вузовских библиотек – в ней собрано более 700 тысяч печатных изданий, в том числе монографии и учебники по профилю факультетов ВШЭ, редкие книги. У библиотеки одна из самых обширных в России коллекций электронных ресурсов. При университете функционирует издательский дом, основанный в 2000 году. Он специализируется на выпуске научной, учебной и справочной литературы как российских авторов, прежде всего преподавателей и научных сотрудников ВШЭ, так и зарубежных. Президент НИУ ВШЭ – Александр Шохин, научный руководитель – Ярослав Кузьминов, ректор – Никита Анисимов. Высшая школа экономики сегодня – это кампусы в четырех городах, более 50 тысяч студентов, более тысячи студентов на 16 онлайн-программах, почти 10 тысяч сотрудников. В настоящее время в ВШЭ подготовка студентов осуществляется по 39 направлениям бакалавриата и по 38 направлениям магистратуры. НИУ ВШЭ два года подряд (2020 и 2021) возглавлял рейтинг лучших российских университетов по версии Forbes. В 2022 году университет занял четвертое место среди российских вузов в международном рейтинге "Три миссии университета" (142 место в глобальном рейтинге) и пятое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100. НИУ ВШЭ занял первое место в 2022 году в рейтинге предпринимательских университетов и бизнес-школ аналитического центра "Эксперт" НИУ ВШЭ стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), составленным компанией ShanghaiRanking Consultancy. По предмету "Математика" университет оказался на первом месте среди российских вузов в этом рейтинге, занимая 51-75 место в мире. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, высшая школа экономики (вшэ)