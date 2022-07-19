08:36 19.07.2022 (обновлено: 10:26 19.07.2022)
Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга
ВШЭ стала лучшим российским университетом в Шанхайском рейтинге по предметным областям
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), в перечень вошли еще пять российских вузов, сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy.
"Лучшим университетом России в 2022 году назван Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), который представлен в рейтинге в 10 предметных областях. Шесть российских университетов входят в число ста лучших мировых университетов по предметным областям, среди них НИУ ВШЭ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Томский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"", — говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре вуза лидируют по предметным областям - в математике таким лидером является НИУ ВШЭ, в физике — МГУ. Томский государственный университет и МИСиС показали лучшие результаты среди российских вузов в машиностроении и металлургии соответственно.
Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2022 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. Выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметам в категориях естественных и инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских и общественных наук. В рейтинг вошли свыше 1,8 тысячи университетов из рассмотренных 5 тысяч в 96 странах и регионах.
ShanghaiRanking Consultancy — независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.