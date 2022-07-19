Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/vshe-1803367072.html
Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга
Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга - РИА Новости, 19.07.2022
Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:36
2022-07-19T10:26
в мире
образование - общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
томский государственный университет
санкт-петербургский университет информационных технологий
навигатор абитуриента
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40279/77/402797792_0:117:2981:1793_1920x0_80_0_0_5743cac2b6a84d2d02ede4fb89b0acc3.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), в перечень вошли еще пять российских вузов, сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy."Лучшим университетом России в 2022 году назван Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), который представлен в рейтинге в 10 предметных областях. Шесть российских университетов входят в число ста лучших мировых университетов по предметным областям, среди них НИУ ВШЭ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Томский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"", — говорится в сообщении.Отмечается, что четыре вуза лидируют по предметным областям - в математике таким лидером является НИУ ВШЭ, в физике — МГУ. Томский государственный университет и МИСиС показали лучшие результаты среди российских вузов в машиностроении и металлургии соответственно.Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2022 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. Выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметам в категориях естественных и инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских и общественных наук. В рейтинг вошли свыше 1,8 тысячи университетов из рассмотренных 5 тысяч в 96 странах и регионах.ShanghaiRanking Consultancy — независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.
https://na.ria.ru/20220718/falkov-1803285670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40279/77/402797792_218:0:2762:1908_1920x0_80_0_0_e4bdb6fb5ba31a21e1236b18cf173dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, образование - общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), томский государственный университет, санкт-петербургский университет информационных технологий, навигатор абитуриента, общество, мисис
08:36 19.07.2022 (обновлено: 10:26 19.07.2022)
 
Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга

ВШЭ стала лучшим российским университетом в Шанхайском рейтинге по предметным областям

© РИА Новости / Антон ДенисовИнформационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), в перечень вошли еще пять российских вузов, сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy.
"Лучшим университетом России в 2022 году назван Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), который представлен в рейтинге в 10 предметных областях. Шесть российских университетов входят в число ста лучших мировых университетов по предметным областям, среди них НИУ ВШЭ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Томский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"", — говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре вуза лидируют по предметным областям - в математике таким лидером является НИУ ВШЭ, в физике — МГУ. Томский государственный университет и МИСиС показали лучшие результаты среди российских вузов в машиностроении и металлургии соответственно.
Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2022 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. Выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметам в категориях естественных и инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских и общественных наук. В рейтинг вошли свыше 1,8 тысячи университетов из рассмотренных 5 тысяч в 96 странах и регионах.
ShanghaiRanking Consultancy — независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.
Абитуриентка подает документы на собеседовании с сотрудницей приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 17:36
Более 268 тысяч бюджетных мест выделено в вузах, заявил Фальков
 
В миреОбразование - ОбществоРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Томский государственный университетСанкт-Петербургский университет информационных технологийНавигатор абитуриентаОбществоМИСиС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала