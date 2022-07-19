https://ria.ru/20220719/vshe-1803367072.html

Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга

Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга - РИА Новости, 19.07.2022

Назван лучший вуз России по версии Шанхайского рейтинга

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:36

2022-07-19T08:36

2022-07-19T10:26

в мире

образование - общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

томский государственный университет

санкт-петербургский университет информационных технологий

навигатор абитуриента

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40279/77/402797792_0:117:2981:1793_1920x0_80_0_0_5743cac2b6a84d2d02ede4fb89b0acc3.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал лучшим российским вузом в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям (GRAS), в перечень вошли еще пять российских вузов, сообщили РИА Новости в компании ShanghaiRanking Consultancy."Лучшим университетом России в 2022 году назван Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), который представлен в рейтинге в 10 предметных областях. Шесть российских университетов входят в число ста лучших мировых университетов по предметным областям, среди них НИУ ВШЭ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Томский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"", — говорится в сообщении.Отмечается, что четыре вуза лидируют по предметным областям - в математике таким лидером является НИУ ВШЭ, в физике — МГУ. Томский государственный университет и МИСиС показали лучшие результаты среди российских вузов в машиностроении и металлургии соответственно.Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям на 2022 год составлен компанией ShanghaiRanking Consultancy. Выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметам в категориях естественных и инженерно-технических наук, наук о живой природе, медицинских и общественных наук. В рейтинг вошли свыше 1,8 тысячи университетов из рассмотренных 5 тысяч в 96 странах и регионах.ShanghaiRanking Consultancy — независимая организация, которая занимается исследованиями в сфере качества высшего образования и консультированием. С 2009 года официально публикует Академический рейтинг университетов мира.

https://na.ria.ru/20220718/falkov-1803285670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, образование - общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), томский государственный университет, санкт-петербургский университет информационных технологий, навигатор абитуриента, общество, мисис