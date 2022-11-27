https://ria.ru/20221127/vozmuschenie-1834519051.html
"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев
"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев - РИА Новости, 27.11.2022
"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев
Украинские беженцы устроили в Польше протест после решения об их выселении из отеля с системой "все включено", написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T01:45
2022-11-27T01:45
2022-11-27T01:45
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские беженцы устроили в Польше протест после решения об их выселении из отеля с системой "все включено", написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.Журналист пожаловался, что украинские беженцы восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как "причиненный им вред". Автор отметил, что отель "Икар", где размещались около 250 украинцев, полностью удовлетворял расходы на их проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку."Иначе говоря, украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате все включено", — добавил Пяст.По словам автора, подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина
"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев
Myśl Polska: украинские беженцы отказались выезжать из отеля "все включено" в Познани
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Украинские беженцы устроили в Польше протест после решения об их выселении из отеля с системой "все включено", написал обозреватель Myśl Polska
Пшемыслав Пяст.
"Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, "гости" устроили громкую акцию протеста", — говорится в статье.
Журналист пожаловался, что украинские беженцы восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как "причиненный им вред". Автор отметил, что отель "Икар", где размещались около 250 украинцев, полностью удовлетворял расходы на их проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку.
"Иначе говоря, украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате все включено", — добавил Пяст.
По словам автора, подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.
"С самого начала конфликта на Украине мы предупреждали, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что мы получим целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках", — резюмировал он.
Из 7,7 миллиона граждан Украины
, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава
также готовит базу для приема новой волны беженцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>