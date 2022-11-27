https://ria.ru/20221127/vozmuschenie-1834519051.html

"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев

"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев - РИА Новости, 27.11.2022

"Недовольные бездельники": в Польше разгневались из-за требования украинцев

Украинские беженцы устроили в Польше протест после решения об их выселении из отеля с системой "все включено", написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:45

2022-11-27T01:45

2022-11-27T01:45

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские беженцы устроили в Польше протест после решения об их выселении из отеля с системой "все включено", написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.Журналист пожаловался, что украинские беженцы восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как "причиненный им вред". Автор отметил, что отель "Икар", где размещались около 250 украинцев, полностью удовлетворял расходы на их проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку."Иначе говоря, украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате все включено", — добавил Пяст.По словам автора, подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221118/polsha-1832658621.html

https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина