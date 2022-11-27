13:15 27.11.2022 (обновлено: 13:44 27.11.2022)
Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана
Володин встретился в Самарканде со спикером парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым
CC BY 4.0 / Пресс-служба Госдумы РФ / Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов
САМАРКАНД, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддин Исмоилов провели встречу в Самарканде, российский политик также возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова.
В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Самарканд. В Узбекистане состоятся встречи со спикером законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. На встречах планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.
CC BY 4.0 / Пресс-служба Госдумы РФ / Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин возложил цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин возложил цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова