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Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана - РИА Новости, 27.11.2022
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Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана
Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана - РИА Новости, 27.11.2022
Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддин Исмоилов провели встречу в Самарканде, российский... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:15
2022-11-27T13:44
вячеслав володин
узбекистан
самарканд
госдума рф
в мире
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САМАРКАНД, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддин Исмоилов провели встречу в Самарканде, российский политик также возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова, передает корреспондент РИА Новости.Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова.В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Самарканд. В Узбекистане состоятся встречи со спикером законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. На встречах планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.
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вячеслав володин, узбекистан, самарканд, госдума рф, в мире
Вячеслав Володин, Узбекистан, Самарканд, Госдума РФ, В мире
13:15 27.11.2022 (обновлено: 13:44 27.11.2022)
 
Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана

Володин встретился в Самарканде со спикером парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым

CC BY 4.0 / Пресс-служба Госдумы РФ / Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Госдумы РФ /
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддин Исмоилов провели встречу в Самарканде, российский политик также возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова.
В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Самарканд. В Узбекистане состоятся встречи со спикером законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. На встречах планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.
CC BY 4.0 / Пресс-служба Госдумы РФ / Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин возложил цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин возложил цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Госдумы РФ /
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин возложил цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
 
Вячеслав ВолодинУзбекистанСамаркандГосдума РФВ мире
 
 
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