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Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана

Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана - РИА Новости, 27.11.2022

Володин провел встречу со спикером парламента Узбекистана

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддин Исмоилов провели встречу в Самарканде, российский... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:15

2022-11-27T13:15

2022-11-27T13:44

вячеслав володин

узбекистан

самарканд

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САМАРКАНД, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддин Исмоилов провели встречу в Самарканде, российский политик также возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова, передает корреспондент РИА Новости.Встреча политиков прошла сразу по прибытии Володина в Узбекистан. После делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Керимова.В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Самарканд. В Узбекистане состоятся встречи со спикером законодательной палаты (Олий Мажлис) Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. На встречах планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.

узбекистан

самарканд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вячеслав володин, узбекистан, самарканд, госдума рф, в мире