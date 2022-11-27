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В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека - РИА Новости, 28.11.2022
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В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека
В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека - РИА Новости, 28.11.2022
В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека
В Тверской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson 66, погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-27T23:33
2022-11-28T00:24
происшествия
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Тверской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson 66, погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС.В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района уточнили, что в результате ЧП погибли два человека.Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, вертолет упал в поле.
https://ria.ru/20220428/vertolety-1785971642.html
тверская область
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происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тверская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
23:33 27.11.2022 (обновлено: 00:24 28.11.2022)
 
В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека

В Тверской области вертолет Robinson совершил жесткую посадку, погибли два человека

CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Тверской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson 66, погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС.

"В 22:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Робинсон-66 в районе населенного пункта Вязовец Кесовогорского района", — говорится в заявлении.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района уточнили, что в результате ЧП погибли два человека.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, вертолет упал в поле.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияТверская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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