https://ria.ru/20221127/vertolet-1834644697.html

В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека

В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека - РИА Новости, 28.11.2022

В Тверской области вертолет совершил жесткую посадку, погибли два человека

В Тверской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson 66, погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-27T23:33

2022-11-27T23:33

2022-11-28T00:24

происшествия

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РЯЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. В Тверской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson 66, погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС.В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района уточнили, что в результате ЧП погибли два человека.Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, вертолет упал в поле.

https://ria.ru/20220428/vertolety-1785971642.html

тверская область

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия