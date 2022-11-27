https://ria.ru/20221127/vertolet-1834527239.html

В Южной Корее разбился вертолет с двумя людьми на борту

В Южной Корее разбился вертолет с двумя людьми на борту - РИА Новости, 27.11.2022

В Южной Корее разбился вертолет с двумя людьми на борту

Арендованный вертолет неназванной модели с двумя людьми на борту разбился в провинции Канвондо в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T06:19

2022-11-27T06:19

2022-11-27T06:19

в мире

южная корея

происшествия

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СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Арендованный вертолет неназванной модели с двумя людьми на борту разбился в провинции Канвондо в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных.Сообщается, что вертолет разбился примерно в 10.50 (04.50 мск). Два человека на борту, предположительно, погибли. От места крушения шел дым, затем части вертолета загорелись. Есть опасность взрыва, что затрудняет работу пожарных.На место крушения были отправлены два пожарных вертолета, спасатели.

https://ria.ru/20221120/aviakatastrofa-1832850862.html

южная корея

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в мире, южная корея, происшествия