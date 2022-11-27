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Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221127/vatikan-1834590762.html
Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине
Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.11.2022
Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине
Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:35
2022-11-27T16:35
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
ватикан
россия
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РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер."Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны", - приводит слова Галлахера итальянское информагентство Ansa.В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы".Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, россия
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Ватикан, Россия
16:35 27.11.2022
 
Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине

Архиепископ Галлахер: Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.
"Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны", - приводит слова Галлахера итальянское информагентство Ansa.
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В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы".
Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
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