https://ria.ru/20221127/vatikan-1834590762.html

Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине

Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.11.2022

Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине

Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:35

2022-11-27T16:35

2022-11-27T16:35

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

ватикан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер."Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны", - приводит слова Галлахера итальянское информагентство Ansa.В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы".Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

https://ria.ru/20221126/fantazer-1834389668.html

украина

ватикан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, россия