Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по Украине
Архиепископ Галлахер: Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.
"Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны", - приводит слова Галлахера итальянское информагентство Ansa.
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В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы".
Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".